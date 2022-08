Kanada i Njemačka jačaju energetsku suradnju, Trudeau ostavio otvorena vrata za nove projekte izvoza LNG-a u Europu

Ruska invazija na Ukrajinu zbližava Kanadu i Njemačku, pri čemu Kanada nastoji povećati izvoz energenata i sirovina u Njemačku dok se obje zemlje odvikavaju od fosilnih goriva, rekli su kanadski i njemački čelnik u ponedjeljak, piše Reuters

Kanadske tvrtke istražuju 'ima li smisla izvoziti LNG i postoji li poslovni razlog za izvoz LNG-a izravno u Europu', rekao je Trudeau. Sholz je kazao da Njemačka, iako mora nabaviti plin drugdje kako ne bi bila ovisna o Rusiji, želi postići ugljičnu neutralnost do 2045. Kanada to želi postići do 2050. Berlin se nada da će eliminirati potrebu za ruskim plinom do sredine 2024.