Kako je manjak tehnoloških divova postala europska prednost, a ne nedostatak

U trenutku u kojem globalnim tržištem vladaju tehnološki giganti iz Amerike ili Kine poput Facebooka, Googlea ili Alibabe te kad i druga tehnološka kompanija po tržišnoj vrijednosti u Europi zapravo dolazi iz Južnoafričke Republike, EU je u odličnoj poziciji da stvori regulatorni okvir koji će odrediti budućnost društva i visoke tehnologije

No takva situacija ne mora nužno biti loša i u konačnici se može pokazati kao prednost za budući razvoj tržišta, ali i tehnoloških kompanija. Ono što se u ovom trenutku čini kao europski nedostatak moglo bi biti svojevrsna sreća u nesreći uspije li Europa, a u njoj posebno Europska unija, mudro usmjeriti svoj daljnji razvoj.

Naspers je ime za koje čak niti oni upućeniji u biznis visoke tehnologije i interneta vjerojatno nisu čuli. No riječ je o kompaniji koja će uskoro biti čak druga po tržišnoj vrijednosti među europskim tehnološkim korporacijama , što je na neki način i adekvatan simbol situacije u kojoj globalnim tržištem dominiraju tehnološki divovi iz Amerike ili Kine, dok se za Europu gotovo ni ne može čuti.

Za početak ćemo se kratko vratiti na Naspers. Riječ je o kompaniji koja ima sjedište u Cape Townu u Južnoafričkoj Republici. Od osnivanja prije više od stotinu godina Naspers se bavio medijskim izdavaštvom, no 2001. je investirao 32 milijuna dolara u kinesku kompaniju Tencent, koja je u međuvremenu izrasla u tehnološkog diva. Vlasnički udio od 31 posto koji Naspers ima u Tencentu danas vrijedi više od 130 milijardi dolara .

Europa, s druge strane, pa čak i s bitno većim potencijalnim tržištem koje broji pola milijarde ljudi (u usporedbi s američkih 330 milijuna stanovnika), nikako da stvori neku svjetsku korporaciju koja bi dominirala tržištem kao što to čine Facebook, Google ili Amazon. Mnogi razloge za to vide u manjoj poduzetničkoj slobodi koja vlada u Europi, odnosno Europskoj uniji, no neki tumače da upravo ta situacija daje Europi puno bolje izglede za budućnost života s tehnologijom.

I Facebook i Google i Microsoft i Amazon poznati su po tome da svoju dominaciju na tržištu koriste kako bi osujetili bilo kakvu konkurenciju i srezali je u početku. Zbog zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu Europska komisija im je kroz godine u nekoliko navrata odrezala visoke kazne, no za američke gigante te su kazne bile tek dio prihvatljivog troška poslovanja. Uz gušenje konkurencije, tehnološki giganti svoj utjecaj koriste kako bi upravljali raspravom o privatnosti korisnika modernih tehnologija ili za lobiranje prilikom donošenja pravila kojima se regulira njihovo poslovanje.