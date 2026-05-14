Kad je budućnost neizvjesna, zlato ostaje simbol sigurnosti

Glavni uzroci povećane potražnje leže u činjenici da je kupovna moć građana posljednjih je godina sve češće pod udarom. Rastuće nestabilnosti u svijetu kontinuirano potiču inflaciju, što znači da naš novac s vremenom može kupiti sve manje i manje proizvoda i usluga. Upravo iz tog razloga, sve se više građana okreće ulaganju u investicijsko zlato kako bi zaštitili vrijednost svojeg novca od inflacije i ostvarili pozamašnu zaradu.

Zašto se zlato ističe kao jedno od najefikasnijih oblika ulaganja odnosno štednje?

Investicijsko zlato po nekoliko se ključnih stavki ističe od niza drugih ulaganja. Cijena zlata iskazuje stabilan i kontinuiran dugoročni rast. U posljednjih je dvadeset godina taj rast iznosio 650%, u posljednjih pet godina 165% te gotovo 40% u prethodnih godinu dana. Ograničena ponuda i specifična fizička svojstva zlata glavni su uzroci ovog rastućeg trenda i nema razloga da se on ne nastavi i u budućnosti.

Investicijsko zlato oslobođeno je svih poreza, uključujući PDV, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje isključivo njegovom vlasniku, bez obveze prema državi. Štoviše, zahvaljujući otpornosti zlata na inflaciju i krize, investitor ulaganjem u zlato ostvaruje visoku razinu neovisnosti i od financijskog sustava.

Nadalje, radi se o visoko likvidnoj standardiziranoj imovini koja se može lagano zamijeniti za novac bilo gdje u svijetu, po približno istom tečaju. Investicijsko zlato dolazi u različitim veličinama, od jednog grama do jednog kilograma, što znači da je dostupno svim ulagačima, kako onima s budžetom od stotinjak eura, tako i onima s milijun.