Još danas magla i kiša, idući tjedan iznadprosječno toplo

U nedjelju su još moguće sporadične slabe oborine, a prije njih na kopnu će biti magle, mjestimice i mraza. I u uglavnom suh i barem djelomice sunčan ponedjeljak će biti relativno hladno, a od utorka ponovno oblačnije i toplije, u drugoj polovini tjedna u većini Hrvatske vjerojatno i iznadprosječno toplo.

I u središnjoj Hrvatskoj ujutro magla, danju sunčana razdoblja, ali uz povremeno dosta oblaka i mogućnost kratkotrajne kiše ili rosulje. Ujutro mjestimice mraz, uz temperaturu od -2 do 1 °C, danju temperatura između 5 i 7 °C. Nakon hladnog jutra u gorskim krajevima uz promjenljivu naoblaku može pasti vrlo malo kiše ili rosulje, a u višem gorju vrlo malo snijega.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu jutro će biti hladnije nego prošlih dana, uz najnižu temperaturu oko 0 °C. Danju umjereno do pretežno oblačno, ujutro i maglovito, a poslijepodne može biti slabe kiše ili rosulje uz temperaturu oko 7 °C.

Na sjevernom Jadranu uglavnom suho i djelomice sunčano. Puhat će umjerena bura, prema otvorenome sjeverozapadnjak. Najniža temperatura u gorju i unutrašnjosti Istre između -4 i 0 °C, na Jadranu od 5 do 8, a najviša dnevna u gorju oko 4 °C, na moru od 12 do 15 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano. Uz obalu će puhati do umjerena bura, prema otvorenome sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 8 do 11 °C, u unutrašnjosti oko 2 °C, a najviša dnevna od 14 do 17°C , u unutrašnjosti oko 11 °C.