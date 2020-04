'Probaj kukce', ponuda koju je oglasio Kaufland u svom katalogu. Na njihovim policama od četvrtka se mogu naći 'specijaliteti', poput proteinskog snacka s kukcima, hrskavih cvrčaka sa začinima ili, pak, cvrčaka prelivenih čokoladom. No, trgovački lanac se našao u prekršaju

Insekti u Hrvatskoj nisu legalna hrana za konzumaciju, potvrdili su to za Jutarnji list Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu te Državni inspektorat.

U Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane pri Ministarstvu poljoprivrede objasnili su legislativu vezanu uz kukce na tanjuru i na policama trgovina.

'Načelno, stavljanje spomenute hrane na tržište kod nas nije dopušteno (cvrčci nisu na listi nove hrane EU, a jednako tako ne postoji nacionalni propis na nivou RH kojim bi takvo što bilo odobreno), no neke su zemlje tu proizvodnju i promet dopustile nacionalno, poput Belgije i Nizozemske, do donošenja nove regulative EU pa se i pristup toj vrsti hrane u određenoj mjeri razlikuje od zemlje do zemlje. U Hrvatskoj, kao i u većini članica EU, taj dio još nije zakonski reguliran, shodno tome i ne postoje objekti koji bi bili odobreni za proizvodnju takve hrane.

Očekuju se promjene zakonodavstva EU u vezi s tim pitanjem, vjerojatno u skorije vrijeme, a tada će uvjeti za proizvodnju biti kao i kod objekata za proizvodnju ostalih kategorija hrane životinjskog podrijetla', objašnjavaju u Ministarstvu poljoprivrede, dodavši da će takvi objekti morati prije početka rada proći postupak odobravanja, u njima će se provoditi redovite službene kontrole i bit će pod nadzorom veterinarske inspekcije.