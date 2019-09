Jeleni nanose veliku štetu poljoprivrednicima u Slavoniji, evo kako tome doskočiti

Ministarstvo poljoprivrede smatra da su kontrola brojnosti populacije, "električni pastiri" i progon divljači, mjere kojima se mogu smanjiti štete od jelenske divljači koje trpe poljoprivrednici na području Osječko- baranjske županije, rekao je u u ponedjeljak državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Željko Kraljičak.

"To je problem koji je više od 30 godina prisutan na tome području, u blizini granice s Mađarskom. Na tome je području trebalo, u skladu sa Zakonom o lovstvu, poduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi se ta šteta držala pod nadzorom. Naši proizvođači trpe štetu, naši ovlaštenici temeljem zakona imaju sve mogućnosti da utječu na smanjenje same štete, a Ministarstvo poljoprivrede će pomoći da dođemo do što kvalitetnijega rješenja za taj problem", kazao je Kraljičak.

Među aktivnostima koje smatra potrebnima su postavljanje električnih pastira, smanjenje brojnoga stanje divljači, te progon divljači.