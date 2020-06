Jedna od najvećih tekovina EU-a slavi 35. rođendan, pogledajte zašto je danas nezamislivo njezino nefunkcioniranje

Prije točno 35 godina, kad su Belgija, Francuska, Luksemburg, Njemačka i Nizozemska na brodu Princeza Mari-Astrid u blizini luksemburškog sela Schengena potpisali sporazum o slobodnom kretanju državljana članica Europske unije, malo tko je na Starom kontinentu uvidio da je riječ o najopipljivijem dostignuću Europske unije i jednom od temelja europskog projekta. Sporazumom potpisanim 14. lipnja 1985. stvoreno je područje slobodnog kretanja ljudi i roba, unutar kojeg su ukinute kontrole granica za sve putnike, osim u izvanrednim okolnostima, a zahvaljujući šengenskoj zoni građani mogu živjeti, studirati i raditi bilo gdje unutar Europske unije

Potpisivanjem sporazuma prije 35 godina na tromeđi Njemačke, Francuske i Luksemburga utvrđeno je da se državljani članica EU-a mogu slobodno kretati po drugim članicama bez putovnica, no sporazum je stupio na snagu tek deset godina kasnije, 26. ožujka 1995. godine, zbog ponovnog ujedinjenja Njemačke. Tog dana su Belgija , Njemačka , Francuska , Luksemburg , Nizozemska i Portugal ukinuli graničnu kontrolu, a pogranične postaje policija tih država napustile su granične postaje. Sporazum se kasnije širio kao i Europska unija, iako članstvo u Uniji ne podrazumijeva i članstvo u Schengenu .

Sve do pojave koronavirusa unutar granica Europske unije svakodnevno je putovalo do 3,5 milijuna osoba, a sloboda kretanja u praksi može značiti različita prava za različite kategorije ljudi. Primjerice, građani EU-a mogu turistički boraviti u drugoj državi članici do tri mjeseca. Ako žive u drugoj državi članici zbog posla, s njima treba postupati jednako kao i s građanima te države. Poduzetnici imaju pravo osnivati poslovne subjekte, a studenti studirati u bilo kojoj državi članici.

Izuzeci od pravila

Europska komisija pak procjenjuje da bi zatvaranje unutarnjih granica Europske unije u deset godina dovelo do troška od 100 do 203 milijarde eura i otežalo prekogranično putovanje za 1,7 milijuna ljudi.