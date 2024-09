Najam na crno, nered u zemljišnim knjigama i ostale dvojbe: Ovo su otvorena pitanja ususret porezu na nekretnine

Prije tri tjedna ministar Primorac najavio je da se porez uvodi kako bi se 'proširila baza obuhvaćenih nekretnina' jer će sve općine i gradovi 'morati imati ovaj porez'. Neslužbeno je najavljeno da će on iznositi od 1 do 10 eura po četvornom metru godišnje, ali kako su se Primorčeve prezentacije odgađale iz dana u dan i iz tjedna u tjedan, tako su i njegove ambicije po svemu sudeći skresane.

Trenutno se barata iznosom od 0 do maksimalno osam eura godišnje po kvadratu nekretnine - što znači da svi gradovi i općine ipak neće biti obvezni uvesti ovaj porez - no primjetno je reteriranje Vlade i samog Plenkovića. Još uvijek navodno nije nemoguće da se od njega odustane i to obrazloži tvrdnjom da se 'priuštivo stanovanje' hrvatskim građanima teoretski može osigurati i na neki drugi način.

Ne bi bilo prvi put da se odustane od ovog nameta: prije sedam godina Plenković je stavio izvan snage već usvojeni porez na nekretnine - a to su činili i njegovi prethodnici koji su, poput bivšeg ministra Slavka Linića, priznali da su bili izloženi strahovitom pritisku različitih lobija, prije svega banaka.

Pravedno i blizu najpoželjnijeg

Ekonomisti su uglavnom složni u ocjeni da je porez na nekretnine najbliži definiciji pravednog, a i vrlo blizu najpoželjnijeg - pogotovo ukoliko se paralelno s oporezivanjem imovine krene u smanjivanje oporezivanja rada. Nešto su manje uvjereni u ostvarenje cilja priuštivog stanovanja, odnosno smanjenja cijene najma, kao i same kupovne cijene stambenog prostora. No, u pravilu, uvjereni su da bi se nakon uvođenja poreza tržište moglo samoregulirati i da bi mlade obitelji, a pogotovo podstanari, mogli osjetiti poboljšanja.

Po dosadašnjim najavama porez na nekretnine ne bi se trebao plaćati na prvu nekretninu te na stanove u dugoročnom najmu, no ogroman je broj nejasnoća koje bi se trebale razbistriti u ponedjeljak.

Uoči toga tportal je u suradnji s nekoliko ekonomista stavio na papir nekoliko najaktualnijih dilema i njihovih razmišljanja o tome.

Je li tehnički uopće moguće uvesti porez na nekretnine?

- Nedvojbeno jest, premda je vlasništvo nad njima nesređeno. Ako je trenutno moguće uredno naplaćivati komunalnu naknadu za sve nekretnine koje se nalaze u sustavu, moguće je to učiniti i s novim porezom.