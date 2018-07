Iznajmljuju dizajnerske haljine za bagatelu i na tome okreću stotine milijuna

Koncept unajmljivanja odjeće mnogima se neće svidjeti, no najveća kompanija koja se time bavi ima godišnje prihode veće od sto milijuna dolara, vrijednost joj se procjenjuje na osam puta viši iznos i hvali se brojkom od devet milijuna klijenata

Djelatnost iznajmljivanja odjeće i nije prevelika novost. No sve donedavno bila je usko ograničena tek na vjenčanice i muška odijela za najsvečanije prilike . Vjenčanice se vrlo rijetko koriste više puta, a ako su životne prilike takve da se muško svečano odijelo koristi možda jednom godišnje, onda u takvim slučajevima nema previše smisla odvajati značajan iznos za odijelo koje nakon nekoliko nošenja možda više neće ni biti po mjeri vlasnika. U oba slučaja novčano je sigurno isplativije iznajmiti taj komad odjeće za posebnu priliku, nego ga kupovati za iznose koji lako premašuju dvostruke ili trostruke mjesečne prihode i onda spremiti u ormar.

U moru raznih inovativnih tehnoloških kompanija, poduzetničkih projekata, ovakvih ili onakvih internetskih ideja i pokušaja već devetu godinu za redom, nekako u prikrajku, ali uporno i postepeno raste američka tvrtka koja zaslužuje malo više pažnje. Prema dostupnim procjenama, vrijednost kompanije je od osnivanja do danas narasla na više od 800 milijuna dolara , a godišnji joj prihodi premašuju sto milijuna dolara i, kako stvari izgledaju, nastavit će rasti. Ime kompanije je Rent the Runway , a bavi se iznajmljivanjem - odjeće .

Dapače, otprilike dvije petine Amerikanki koje su čule za ovakvu uslugu izjavljuju da bi je imale volju isprobati. Klijenata očito ima. U Rent the Runway tvrde da imaju više od devet milijuna mušterija kojima se nudi nekoliko načina korištenja usluge. Korisnice mogu iznajmljivati i plaćati pojedinačno, a cijene se u takvim slučajevima kreću od trideset dolara na više ili mogu izabrati neku od mjesečnih članarina koje im omogućuju određeni broj iznajmljivanja ili, za najskuplju članarinu od 159 dolara mjesečno, neograničeni broj iznajmljivanja.

U devet godina od početka poslovanja tvrtka je prošla impresivan razvojni put. Potražnja je tolika da danas, uz iznajmljivanje preko interneta i slanje odjeće poštanskom dostavom, Rent the Runway ima i fizičke lokacije u pet velikih američkih gradova, u kojima korisnice mogu osobno preuzeti odjeću. Također, od striktno visoke mode u međuvremenu se u ponudi našla i redovna poslovna odjeća, kao i brojni modni dodaci. Dio korisnica objašnjava da ponekad ujutro dođu podići odjeću koju uzmu sa sobom u ured te se presvuku i iznajmljenu poslovnu garderobu taj dan nose u uredu.

U kompaniji objašnjavaju da se u prvim godinama poslovanja znalo redovito dešavati da sve modele haljina nemaju u potrebnoj veličini ili boji, ali da su te probleme riješili s godinama. Britanski Economist opisuje impresivnu logistiku u skladištu tvrtke smještenom u američkoj saveznoj državi New Jersey, u blizini New Yorka. Tisuće i tisuće komada odjeće u ogromno skladište pristiže od samog jutra te ih zaposlenici pregledavaju i prema potrebi šalju na pranje ili popravak. Prema nekim izjavama, to je skladište najveća kemijska čistionica odjeće u svijetu s kapacitetom obrade od dvije tisuće odjevnih predmeta na sat. Većina tih predmeta već je idućeg dana spremna za ponovno slanje klijentima.