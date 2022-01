Iz središnje banke poručuju: Guverner i njegova zamjenica nisu prekršili niti jednu zakonsku odredbu

Hrvatska narodna banka oglasila se priopćenjem na napise na portalu Index.hr prema kojima je u posljednjih dvadeset godina više od 40 zaposlenika Hrvatske narodne banke trgovalo vrijednosnim papirima banaka za čiji je nadzor zadužen upravo HNB. Navodno, zabilježeno je ukupno više od 400 transakcija u vrijednosti većoj od deset milijuna kuna

Navedene zakonske odredbe ne odnose se na ostale zaposlenike HNB-a, ali se i od njih očekuje da se suzdrže od trgovanja dionicama i vlasničkim udjelima banaka koje HNB nadzire. Pritom podsjećamo kako treba razlikovati dionice i vlasničke udjele od korporativnih obveznica banaka: nije protivno zakonu da bilo koji zaposlenik posjeduje korporativne obveznice banaka, pa niti guverner, član Savjeta, odnosno izvršni direktor. No, to se pravilo promijenilo, pa dio zaposlenika HNB-a od 1. ožujka 2022. neće smjeti trgovati korporativnim obveznicama banaka koje su osnovane u EU ili imaju podružnicu u EU.

Boris Vujčić je dionice Riječke banke i Zagrebačke banke kupio tijekom 90-godina 20. stoljeća, kada još nije bio zamjenik guvernera ili član Savjeta HNB-a, ali i u vremenu kada Zakon o HNB-u nije zabranjivao niti guverneru HNB-a i članovima Savjeta da imaju u svom posjedu dionice banaka koje HNB nadzire. Upravo je novo rukovodstvo HNB-a 2000. godine iniciralo promjene Zakona o HNB-u kojima se guverneru, članovima Savjeta i izvršnim direktorima HNB-a zabranjuje posjedovanje dionica i poslovnih udjela u bankama koje nadzire HNB. Boris Vujčić je dionice Erste&Steiermärkische Bank d.d. (koja je u međuvremenu kupila Riječku banku) i Zagrebačke banke d.d. prodao u ožujku 2001., dakle mjesec dana prije stupanja na snagu odredbi Zakona o HNB-u, a to su tada prenijeli i mediji. Guverner HNB-a nije, dakle, prekršio niti jednu zakonsku odredbu, a dionice je prodao i prije nego što je novi Zakon o HNB-u, a koji je iniciralo upravo rukovodstvo kojega je on bio dio, stupio na snagu.

Sandra Švaljek je od 2000. do 2013. bila vanjska članica Savjeta HNB-a, a 23. studenoga 2012. kupila je korporativne obveznice Erste&Steiermärkische Bank d.d. i držala ih je do dospijeća 2017., odnosno do isplate obveznice. Kao što je već navedeno, ne postoji zakonsko ograničenje koje bi određivalo da član Savjeta Hrvatske narodne banke ne može biti imatelj obveznice, odnosno dužničkog vrijednosnog papira pravne osobe kojoj Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za rad ili čije poslovanje nadzire, dakle, nije prekršila niti jednu zakonsku odredbu.