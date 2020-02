IT menadžerica se vratila iz Njemačke i pokrenula online ljekarnu: 'Narudžbe nam stižu iz cijele Hrvatske, a lijekove dostavljamo kupcima u roku od pet dana'

Iz kućnog naslonjača moguće je od sada naručiti proizvode iz online ljekarne. Aktivni su tek dva tjedna, a narudžbe stižu iz cijele Hrvatske, najviše iz Dalmacije te s otoka, na kojima u blizini nema ljekarne. Dodatni iskorak u poslovanju napravile su Ljekarne Kos iz Novske. Priču je pokrenula kći vlasnika Helena Kos, IT menadžerica koja se vratila iz inozemstva

Heleni Kos, IT menadžerici, želja se ispunila. Nakon pet godina vratila se iz Berlina u Novsku. U Njemačkoj je radila kao IT menadžerica s timovima ljudi, što je, kaže, nešto vrlo slično onom što i sada radi. No uvijek ju je privlačila ideja imati nešto svoje. I onda joj je sinula ideja. Nakon godinu dana intenzivnog rada i ispitivanja tržišta ideju je provela u djelo. Prije dva tjedna pokrenuta je online ljekarna Apotekos.

'Prije dvije godine vratila sam se kući, a zadnjih godinu dana intenzivno sam radila na online ljekarni. Vani je dva tjedna i već spremam nove verzije jer sam vidjela kako ljudi 'dišu' te kakve su im navike u kupnji', objašnjava Helena Kos, kreatorica online ljekarne Apotekos, u razgovoru za tportal.