S 23 godine preuzeo je od roditelja tvrtku sa stotinjak tisuća kuna prometa, a danas vrti milijune: 'Majka je dva puta provjeravala prve poslovne rezultate kako bi se uvjerila da su točni'

Kompanija Instar jedan je od najvećih igrača na domaćem tržištu računalne opreme. Godišnji promet joj je veći od 140 milijuna kuna. Poslovni uzlet uslijedio je nakon što je na čelo tvrtke 2008. došao Marko Cvetkovski, a tad je imao samo 23 godine. Firmu koja je prodavala bijelu tehniku i imala stotinjak tisuća kuna prometa preuzeo je od roditelja i u desetak godina u potpunosti je transformirao. Kako je to uspio, otkrio je u intervjuu za tportal

Kada ste preuzeli tvrtku od roditelja 2008., mjesečni promet iznosio joj je stotinjak tisuća kuna, a danas su to milijunski iznosi. Što ste to promijenili u poslovanju i kako ste pristupili tržištu da biste postigli takav uzlet?

Od 2008. puno se toga promijenilo, rasli smo i razvijali se, a prva i najvažnija promjena bila je ona u pristupu tržištu. Istražili smo tržište, pratili globalne trendove i industriju, jednostavno nastojali biti korak ispred. U trenutku preuzimanja tvrtke bilo mi je jasno da su se postojeće tržišne pretpostavke promijenile – navike kupaca, način života, korištenje tehnologije i prodajnih kanala. Krenuli smo od premise da ako želimo uspjeti, moramo se ne samo prilagoditi i promijeniti, već pronaći način na koji se diferencirati na tržištu, stvoriti komparativnu prednost i time se pozicionirati. Jednom riječju, postojeći mindset tvrtke morali smo u potpunosti izmijeniti, što smo i učinili. Gledajući danas taj novi početak, jasno mi je da su nevjerojatne stvari moguće uz viziju, predan rad i naravno potporu svih uključenih u taj proces.

Kako su reagirali vaši roditelji kad su financijske brojke počele rasti?

Recimo to ovako – bila je to kombinacija emocija. Istovremeno su bili izuzetno ponosni i zadovoljni, no i pomalo zabrinuti. Danas još uvijek prepričavamo kako je majka dva puta provjeravala prve poslovne rezultate da bi se sto posto uvjerila da su točni. Iako je tad tvrtka bila u poziciji 'ili ćemo je ugasiti ili ćemo je restrukturirati', bez njihove potpore u svakom segmentu, od poslovnog do ljudskog, ne bismo bili danas ovdje. Bio sam zadužen za kreativnost i inovacije, ali njihova zdrava poslovna etika, mudrost i ponekad strpljenje bili su neophodan sastojak našeg recepta za uspjeh.

Koliko ste uopće znali o prodaji IT opreme kada ste preuzeli posao?

U trenutku preuzimanja tvrtke poznavao sam IT industriju zahvaljujući formalnom obrazovanju i dotadašnjem poslovnom iskustvu te osobnim preferencijama i interesima. Isto tako, bio sam upoznat s time kako funkcionira brick and mortar store prodaja. Pokazalo se da je to bio kvalitetan temelj za izgradnju današnjeg Instara. Istovremeno, bio sam svjestan toga da dosadašnji poslovni model neće moći odgovoriti tržišnim promjenama. Vidio sam potencijal, ali bilo je potrebno iznaći model koji će kapitalizirati taj potencijal. Smatram da je od poznavanja trgovine IT opremom važnije bilo moje razmišljanje o generalnim trendovima u prodaji. Drugim riječima, iako je IT oprema bila logičan izbor, sam proces razvoja poslovanja definitivno je splet inovativnog pristupa i razmišljanja.