Internetske trgovine prepune su lažnjaka. Evo kako ćete se zaštititi

Eksplozija internetske trgovine dogodila se za pandemije koronavirusa, a vrlo dobro su je iskoristili i preprodavači škart robe. Business Insider piše da je taj problem izvan svake kontrole dok OECD iznosi podatak da prodaja lažirane robe na godišnjoj razini iznosi 500 milijardi dolara ili 3,3 posto ukupne svjetske trgovine. Druge procjene govore da se trgovina lažnjacima kreće na razinama od 1,7 do 4,5 bilijuna dolara godišnje.

Prodavači falsifikata ciljaju dvije skupine potrošača: one koji svjesno kupuju lažnjake i one koji misle da kupuju pravu stvar. Velike platforme, poput Amazona, eBaya i Walmarta, pod velikim su pritiskom da bolje provjeravaju što se sve kod njih trži i tko prodaje, no to još nije urodilo plodom. Kineskim trgovcima poput AliExpressa tek nitko ništa ne može, zbog čega donosimo nekoliko konkretnih savjeta kako ćete prepoznati nekoga tko vam želi prodati krivotvorinu.