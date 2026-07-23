Liburnia Riviera Hoteli dobili novog šefa Nadzornog odbora, kreće priprema velikih ulaganja

Liburnia Riviera Hoteli imenovali su Daniela Michaela Kartjea novim predsjednikom Nadzornog odbora Društva. Kartje će na toj funkciji naslijediti dosadašnjeg predsjednika Johannesa Böcka.

Novi Nadzorni odbor preuzima dužnost u razdoblju u kojem je kompanija usmjerena na daljnji razvoj poslovanja te pripremu i provedbu ključnih investicijskih projekata.

Operativno vođenje kompanije i provedbu razvojne strategije nastavlja Uprava imenovana u ožujku, na čelu s predsjednicom Zrinkom Bokulić.

'Liburnia Riviera Hoteli imaju vrijedan portfelj, imaju snažnu tradiciju i značajan potencijal za daljnji razvoj. Uloga Nadzornog odbora bit će pružati podršku Upravi u ostvarivanju strateških ciljeva kompanije, uz odgovorno korporativno upravljanje, dugoročnu održivost poslovanja i stvaranje dodane vrijednosti za goste, zaposlenike, lokalnu zajednicu i dioničare', rekao je Kartje.