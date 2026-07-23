Liburnia Riviera Hoteli dobili novog šefa Nadzornog odbora, kreće priprema velikih ulaganja

Daniel Michael Kartje imenovan je novim predsjednikom Nadzornog odbora Liburnia Riviera Hotela, a na toj će funkciji naslijediti Johannesa Böcka. Kompanija u novo razdoblje ulazi s planovima obnove opatijskog Hotela Palace i rekonstrukcije zatvorenog bazena hotela Excelsior u Lovranu
Liburnia Riviera Hoteli imenovali su Daniela Michaela Kartjea novim predsjednikom Nadzornog odbora Društva. Kartje će na toj funkciji naslijediti dosadašnjeg predsjednika Johannesa Böcka.
Novi Nadzorni odbor preuzima dužnost u razdoblju u kojem je kompanija usmjerena na daljnji razvoj poslovanja te pripremu i provedbu ključnih investicijskih projekata.
Operativno vođenje kompanije i provedbu razvojne strategije nastavlja Uprava imenovana u ožujku, na čelu s predsjednicom Zrinkom Bokulić.
'Liburnia Riviera Hoteli imaju vrijedan portfelj, imaju snažnu tradiciju i značajan potencijal za daljnji razvoj. Uloga Nadzornog odbora bit će pružati podršku Upravi u ostvarivanju strateških ciljeva kompanije, uz odgovorno korporativno upravljanje, dugoročnu održivost poslovanja i stvaranje dodane vrijednosti za goste, zaposlenike, lokalnu zajednicu i dioničare', rekao je Kartje.
Obnova povijesnog Hotela Palace
Među prioritetnim projektima kompanije je obnova Hotela Palace u Opatiji, jednog od najznačajnijih povijesnih hotela na hrvatskoj obali, izgrađenog između 1906. i 1908. godine.
Zbog složenosti objekta, obnova će se provoditi u više faza tijekom nekoliko godina. U prvoj fazi planirani su radovi na statičkoj sanaciji zgrade i obnovi pročelja, nakon čega bi trebala uslijediti obnova interijera.
Paralelno se planira i rekonstrukcija zatvorenog bazena hotela Excelsior u Lovranu, čime kompanija želi dodatno podići kvalitetu hotelske ponude.
'Najavljeni razvojni projekti ulaze u ključnu fazu pripreme, u kojoj kroz projektiranje i suradnju s renomiranim arhitektonskim timovima postavljamo standarde kvalitete kako bismo gostima pružili još bolje iskustvo, a kompaniji osigurali održiv rast i dugoročnu konkurentnost', rekla je predsjednica Uprave Zrinka Bokulić.
Dodala je da bi temeljita priprema trebala osigurati da svaki projekt bude izveden na razini koju zahtijeva više od stoljeća hotelske tradicije.
Planirane investicije dio su dugoročnog razvojnog smjera kompanije, usmjerenog na očuvanje vrijedne hotelske baštine, podizanje kvalitete portfelja i jačanje tržišne pozicije Liburnia Riviera Hotela.