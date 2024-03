Hrvatska ušla u Schengen, šverc duhana znatno pao. Provjerili smo što se događa

Crno tržište duhanskih proizvoda u Hrvatskoj već nekoliko godina je u padu. S obzirom na to da Hrvatska od 1. siječnja 2023. čuva najdulju kopnenu granicu šengenskog prostora, očekivalo se jačanje pritisaka ilegalne trgovine. No, prema posljednjim podacima, opet je došlo do njene kontrakcije. Provjerili smo zašto je naš model regulacije tako dobar i kakvi su trendovi