Hrebak: Ništa od prodaje Fortenove Arapima, prekršena su europska pravila

Saborski zastupnik Dario Hrebak (HSLS) izjavio je u subotu kako su po onome, što se do sada zna, u kupoprodaji Fortenove, prekršena europska pravila i kako od kupnje te tvrtke neće biti ništa, smatra i da premijer ne može znati ako se transakcija odigrala izvan EU.

„Odnosno, vjerojatno će biti pravna zavrzlama“, rekao je Hrebak dodavši kako je to, možda i bio cilj. „Možda je cilj bio izazvati nered, pravnu zavrzlamu koja će trajati do isteka sankcija, pa onda ćemo vidjeti što će biti. Ni to nije isključeno“, izjavio je novinarima. Naglasio je kako i dalje vjeruje u slobodno tržište, kako je dobrodošao tko god želi sa stranim kapitalom doći u Hrvatsku ili EU, no suspektan mu je način na koji se u slučaju Fortenove sve odvilo.

„Mislim da bi ipak trebali poštivati pravila i Hrvatske, ali i EU. Pravila su vrlo jasna i očito je neko izbjegao ili pokušao izbjeći ta pravila“, ocijenio je. Podsjetio je da se medijima proširila teza da tvrtka koja je registrirana u Nizozemskoj, nije tamo gdje je registrirana dobila potrebne dozvole.