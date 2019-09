Hoće li dolijevanje nafte na bliskoistočnu vatru izazvati globalni požar?

Za subotnji napad na saudijsku rafineriju iz koje dolazi pet posto svjetskih potreba za naftom odgovornost su preuzeli jemenski pobunjenici Huti, dok je SAD za napad bespilotnim letjelicama, nakon kojeg je došlo do skoka cijene nafte na svjetskom tržištu, izravno optužio Iran

Napad na naftnu rafineriju u Saudijskoj Arabiji donio je preko vikenda dodatni nemir na svjetska tržišta i pojačao napetost u situaciji na Bliskom istoku. Abkaik, najveća rafinerija u Saudijskoj Arabiji i obližnje naftno polje Kurais, napadnuti su u subotu rano ujutro po lokalnom vremenu bespilotnim letjelicama te je u požarima i eksplozijama stradao dio prerađivačkih kapaciteta državne kompanije Saudi Aramco.

Prema dosad objavljenim informacijama, napadom je za više od polovice smanjena dnevna proizvodnja naftnih derivata u Saudijskoj Arabiji, a to istovremeno odgovara razini od oko pet posto svjetske potrošnje. Na svjetskom tržištu cijena nafte je tijekom vikenda posljedično skočila za dvadesetak posto, no kako su se postepeno množile informacije o razini štete i dodatnim kapacitetima koji se mogu staviti u pogon, cijena je u ponedjeljak krenula dolje te se u ovom trenutku naftom trguje po desetak posto višoj cijeni nego što je to bilo u petak.