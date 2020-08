Guverner HNB-a: Ne treba previše plašiti ljude, nezaposlenost ne raste kao u doba krize 2009.

Kakve su procjene hrvatskog gospodarstva i što će građanima donijeti ova godina, komentirao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić

O procjeni pada BDP-a od 15 posto u drugom kvartalu kazao je da ga to nije iznenadilo.

"To je više-manje u skladu s onim što se događa u Eurospkoj uniji gdje je prosječan pad BDP-a bio 14 posto", rekao je Vujčić. "Ono što je malo više palo od očekivanja je osobna potrošnja", rekao je Vujčić za Novu TV.

"Osobna potrošnja je prvenstveno posljedica stanja na tržištu rada, odnosno toga koliko su ljudi sigurni u svoje zaposlenje i dohodak i onoga što gledaju da će se dogoditi idući kvartal ili do kraja godine. To su očekivanja potrošača. Ako su očekivanja potrošača dobra, onda će biti i osobna potrošnja. Ako ne - onda se ljudi 'stisnu', ne troše, štede, to je prirodno ponašanje", objasnio je Vujčić.