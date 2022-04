Građevinarstvo ima posla kao nikad, cijene nekretnina su rekordne, a opet su upali u probleme. Kako to?

Gledajući u prošlost, hrvatski građevinski sektor oduvijek je igrao ključnu ulogu kao pokretač rasta BDP-a i kao pojačivač drugih gospodarskih aktivnosti (sjetimo se svih infrastrukturnih projekata, hotela i restorana te ureda koji ne bi mogli biti izgrađeni bez kvalitetnog građevinskog sektora). Sektor je svoj vrhunac doživio prije financijske krize 2008. godine te se od tada polako oporavlja, ubrzavajući svoj rast tek u posljednjih nekoliko godina.

Trenutno, građevinski sektor čini otprilike pet posto hrvatskog BDP-a. Sama činjenica predstavlja oporavak od razdoblja nakon krize kada se kretao na oko 3,5 do 4 posto BDP-a. Oporavak sektora se nastavio od 2015. godine (kada smo službeno i izašli iz recesije), a svoj je vrhunac je doživio 2020. godine prije početka pandemije. Iako je bilo za očekivati da će usporavanje gospodarske aktivnosti negativno utjecati i na građevinski sektor, to se do sada nije pokazalo kao slučaj.

Razlozi tome su mnogostruki. Kao prvo, jaki investicijski ciklus koji je započela hrvatska vlada i djelomično financiran od strane Europske unije stvorio je veliki broj projekata za građevinske tvrtke, projekata za čije je dovršenje obično potrebno nekoliko godina. Drugo, potresi koji su pogodili Hrvatsku 2020. godine su stvorili još veći poticaj, ali ovaj put prema obnovi. Zajedno, ovo znači veliko ulaganje u stambene, turističke te industrijske objekte.

Kako bismo bolje razumjeli što se događa u sektoru, pogledali smo nekoliko ključnih pokazatelja građevinskog sektora. Prvi od tih pokazatelja je indeks obujma građevinskih radova, koji nam pokazuje koliko je stvari izgrađeno u ovoj godini u odnosu na godinu prije.