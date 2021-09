[FOTO/VIDEO] Svaki biciklist trebao bi se počastiti ranom jeseni na moru, a Biograd na Moru odlična je polazišna točka za najrazličitije izlete

Jesen na moru očarala je našeg blogera koji je tjedan dana proveo vozeći se Ravnim kotarima, okolicom Biograda te otocima Pašmanom i Ugljanom. Plavina, poznato lagano crno vino iz Polače, toliko mu se svidjelo da je odmah kušao čašicu. Ražnjevića dvori bili su pak sjajna točka kulturne baštine, ali i gastro i smještajna poslastica. Pregršt ruta u zaleđu Biograda po nepreglednim poljima također su fora, a bike putovi sežu do Benkovca i Vranskog jezera. Dugačke i uređene biogradske šetnice pružaju mogućnost jutarnje rekreacije na biciklu, mnogi odlaze na jednodnevne izlete trajektom do Tkona, a dalje se otvara niz staza, cesta i otočnih izleta te odličnih vidika koji se pružaju s Pašmana prema Kornatima i Dugom otoku

Ovdje uspijeva sve, a najviše, čini se, masline i vino. Pitam što to visi u mreži ispred kuće u verandi. 'A pužice su to, idu na travu i vlagu, moraju se očistiti i onda ih jedemo navečer, poslije jela, kao desert', kaže moj domaćin. I dok ispijam vino, nisam ni pretpostavio da ću već tren poslije ući među kilometarske nasade plavine, čija je berba baš u tijeku.

Kraj je raznovrstan, a na malom području nalazi se jako puno toga, zato ga obožavaju svi gosti i rekreativci, a relativno je lagan za vožnju biciklom. Ovdje su rijeke, jezera, uopće cijelo zaleđe je interesantno, obala je razvedena i jednostavna za bike ture, a tu su i otoci - zaključuje Damir Maričić iz Ilirija travela.

Moram priznati da sam se nakon nekoliko dana bicikliranja osjećao kao da sam na višednevnoj bike turi po Hrvatskoj. A zapravo sam stalno bio na istom mjestu u krugu od tridesetak i manje kilometara. Biograd na Moru i hotel Ilirija bili su odlična polazna točka za sve izlete. Hoteli su još puni, a gostiju ima, pogotovo sam to vidio po cikloturistima - kao da izviru na svakom koraku koliko ih ima. Posebno na otocima, a na trajektu za Pašman bilo je tridesetak automobila, bome i toliko bicikala. I sve su to bili električni bicikli - nezaustavljivo postaju popularni među gostima srednje dobi koji se tako odvaže i na izazovnije ture i vidikovce. Na vrhu Straža na Pašmanu nije me zato iznenadila hrpa biciklista i hodača. Svi bi htjeli do svog uspjeha, dobre fotke i pogleda. A ondje ga ima i puca 365 stupnjeva uokolo. Ipak, zapadni dio akvatorija je čudesan s brojnim uvalama Pašmana, impresivnim Dugim otokom i nešto južnije Kornatima. Po Pašmanu ide i dio mediteranske bike rute EuroVelo8.