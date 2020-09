Kreće obnova simbola Osijeka; završit će za tri godine; a pješaci i biciklisti zasad neće moći preko njega

Počinje obnova prepoznatljivog simbola Osijeka, pješačkog mosta preko Drave. Završetak radova planiran je za tri godine, a ukupni troškovi penju se na 13 milijuna kuna. Prometovanje pješaka i biciklista s desne na lijevu obalu Drave i obrnuto u idućem razdoblju bit će moguće samo preko cestovnog Mosta dr. Franje Tuđmana

Hodna površina ima 50 armiranobetonskih ploča presvučenih asfaltom koji je prethodno potrebno potpuno ukloniti i očistiti betonske ploče. Predviđa se sanacija 45 ploča dok je pet potrebno potpuno zamijeniti.

Za prvu je fazu radova angažirana samoborska tvrtka MAR. U fazi proizvodnje su elementi vješaljki takozvanih udica u tvrtki DIV Grupa. Prema projektantskom troškovniku, ukupan je iznos za potpunu sanaciju pješačkog mosta 13.066.910 kuna s PDV-om. Radovi u prvoj fazi (čelična konstrukcija) stajat će 3.018.900 kuna (bez PDV-a), a predviđeno je da traju 90 dana.

Osječki prepoznatljiv simbol, viseći pješački most, jedinstvenog je izgleda u cijeloj Hrvatskoj. Sagrađen je 1981. godine prema projektu beogradske Mostogradnje i visok je 35 metara. Od gradnje do Domovinskog rata službeno se nazivao Most mladosti, a tijekom Domovinskog rata služio je za prelazak vojske i vozila preko Drave jer je cestovni most bio srušen.