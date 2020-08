[FOTO] Od torbi i šešira do dizajnerskih papuča bez teških metala i opasnih boja Hrvatice obožavaju brend DiSiMi?. Doznajte kako nastaju nove kolekcije i zašto ratuju s carinicima

Dvojica prijatelja Mladen Orlić i Luka Trgo dugi niz godina su radili poslove za različite tvrtke. Stekli su znanje i iskustvo surađujući s partnerima iz raznih dijelova svijeta, proizvođačima, velikim trgovačkim lancima, drogerijama, koji su im danas najveći partneri na tržištu jer su simpatični Splićanin i Kaštelanin u međuvremenu pokrenuli vlastiti poduzetnički projekt kojim se bave već deset godina. Donosimo priču o brendu DiSiMi?

Ljeto je posebno atraktivno doba godine, pune se baterije, više se družimo, a više i uživamo u modi. Boje, dizajni, ali i različiti dodatci morskim stajlinzima - neizostavan su dio ženskih ljetnih radosti. Firme Pet sezona, točnije njihov modni brend DiSiMi? nude mnoštvo zanimljivih, ali ne samo ljetnih proizvoda, a iza njih stoji poduzetničko kreativni tim koji su zadnjih godina istraživali razne proizvođačke tehnike, upoznavali strojeve, materijale, putovali po svijetu i tražili ideje koje su na svoju i radost kupaca, uspješno realizirali. Kako je sve krenulo i s kakvim su se sve izazovima sretali i sreću još uvijek, ispričali su nam Luka Trgo direktor tvrtke i Domina Orlić, dizajnerica zaslužna za prepoznatljivost brenda DiSiMi?.

'Mladen i ja smo imali iskustvo rada sa sličnom robom iz prethodne firme gdje smo radili za drugog, ne za sebe. Kako je Mladen radio u prodaji i marketingu, a ja u nabavi pokrivali smo sve krucijalne segmente za razvoj vlastitog biznisa. Znanje smo imali, ali ne i kapital potreban za pokretanje posla. Tako nam se u pothvatu pridružio Boštjan Menart koji preko firme Menart d.o.o. ima udio u vlasništvu firme Pet sezona. U tim prvim godinama nismo bili ni zaposleni u Pet sezona nego smo radili opet za druge poslodavce i volontirali, odrađivali posao i rasli, sve dok naša firma nije dovoljno narasla za zaposliti Mladena pa onda i mene. Inače Boštjan je i dao ideju za naziv brenda jer njega kao Slovenca kada dođe ovdje svi pitaju 'Di si mi?' pa je on to predložio za naziv brenda, mi prihvatili, pa zatim i naši kupci i eto sad imamo DiSiMi? brend', uvodi nas u priču Luka Trgo. Zanimalo nas je koliko je kapitala potrebno za pokretanje takvog projekta. 'Postavljeni početni ciljevi definiraju potreban kapital. Unatoč poznavanju tržišta bilo je iluzorno očekivati odmah se nametnuti tržištu, jer bi to onda u startu zahtijevalo imati i komercijalnu mrežu, zaposlenike na terenu, vozila, skladište, skladištare, viličare, kompletno posloženu logistiku, što bi se reklo "baciti se odmah na glavu", ali mi smo odlučili sve to graditi pomalo i strpljivo iz godine u godinu. U prvoj godini to nam nije bila opcija pa je shodno tome i potreban kapital bio dosta manji', govori. U kreativnom nastajanju brend DiSiMi? vode se, kaže, isključivo osjećajem, osjećaj je bitan.

'Ideje koje dođu moraju biti popraćene onim jakim unutarnjim osjećajem, leptirića u trbuhu, e i onda kad to imate, to je to i tad kreće rad a temelji/ baza za novu kolekciju su postavljeni. Svaki artikl unutar kolekcije zahtjeva posebnu pripremu, pažnju, vrijeme i ljubav. Crtanjem krećemo, a onda ovisno o vrsti artikala idemo s izradom artworka, patterna, krojeva i svih ostalih detalja. Od ideje do finalnog proizvoda zna proći i par mjeseci a svaki pojedini komad s nestrpljenjem očekujemo. Uvijek smo znali kako želimo da naše kolekcije izgledaju i nikad se nismo ustručavali izraziti. Samim tim dobijete prepoznatljivost jer ona je u jednostavnosti da radite ono što volite i u što vjerujete', smatra dizajnerica Domina Orlić. Njihov asortiman je prilično širok, posebno ljetne kolekcije. 'Tu imamo ljetnu obuću (žene, muškarci, djeca), torbe, šešire, ručnike za plažu i tunike. Izuzetno uzak ali i dubok asortiman. Tijekom jeseni i zime imamo kolekciju dizajnerskih kućnih papuča. Čarape renomiranog njemačkog proizvođača tijekom cijele godine. Naš omiljeni artikl je definitivno torba Big Bag, od milja je zovemo naša beba a za nju nas mnogo toga veže. Također je omiljena i kod naših kupaca jer je iz godine u godinu prodajemo u velikom broju', pojašnjava nam Domina.

Njihova posebnost je u tome što kupcima pružaju obuću bez ftalata i teških metala, tunike bez azo bojila. Sigurni proizvodi su testirani u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. 'Zakon nas na to ne obvezuje, ali to je naša odluka, želimo da kupci imaju sigurne i zdravstveno ispravne proizvode. To je za nas skuplje, dobavljači traže i veće cijene i veće količine, a s druge strane kupci često toga nisu ni svjesni jer smatraju da je sve na polici sigurno, ili i ne znaju što su ftalati, da je riječ o omekšivačima plastike, da se između ostalih primjena koriste i kod ljetne obuće, da remete ravnotežu hormona u organizmu i vjerojatno će proći još dosta vremena dok ovo što mi radimo postane standard, ali to je najmanje što možemo napraviti za svoje kupce', pojašnjava Luka.

Pitamo ih kako su formirali cijene budući da ste pristupačniji od mnogih brendova. 'Vodimo se onim da svi moraju biti zadovoljni, i proizvođač, i mi i trgovac i u konačnici kupac. Ako je itko u tom lancu nezadovoljan nema uspješnog posla', tvrdi. Otkrio nam je tko su im klijenti i kako postižu kod njih povjerenje i jasnoću zadanih ciljeva. 'Naši kupci su drogerije tipa DM, Mueller, Bipa, ali i trgovački lanci tipa Kaufland, Spar i mnogi drugi manji nezavisni kupci. Povjerenje se gradi godinama, kada kupci vide da znamo što radimo onda nam se nakon početnog upoznavanja prepuste i zajedno – partnerski biramo asortiman, pravilno ga pozicioniramo u trgovinama i prezentiramo kupcima', kaže. Objasnio je koliko je danas važna osobna promocija i prepoznatljivost i koliko je važno znati postaviti vlastite vrijednosti na tržištu.

'Promocija je vrlo važna. To posebno uviđamo sada jer smo tek u ovoj godini lansirali web stranicu, postali prisutni na društvenim mrežama, uložili u oglašavanje i sigurno bi nam bilo lakše da smo s tim krenuli ranije. S našim brandom 'DiSiMi?' smo postigli određenu razinu prepoznatljivosti na tržištu ali naravno i tu je još pred nama dug put. Kao jednu od krucijalnih vrijednosti od početka smo postavili pošten odnos prema svim partnerima i kupcima. Naravno nismo bezgrešni, ali trudimo se greške ispravljati i ne ponavljati ih', napominje. Kao i kod svake poduzetničke priče i kod njih je bilo razočaranja. 'Bilo je i razočaranja, ali kad znate svoj cilj, vjerujete i volite ono što radite, tada su razočaranja samo prolazne epizode', izjavio je. U tvrtki imaju 7 zaposlenih i njihovi zaposlenici su, poručuje, upravo njihova najveća vrijednost. Domina nam pak govori posvade li se ikad oko nečega i jesu li ikada pomislili 'što nam je ovo trebalo'?

'Posvađamo se i kako mi to kažemo planemo ali se isto tako brzo i ugasimo. Di nema svađe nima ni jubavi! Svi smo temperamentne osobe koje radu pristupaju strastveno pa kad nas neki rokovi stisnu planemo koji put', tumači nam dizajnerica. Luka nam priča koliko je važno znati vlastite vrijednosti i što su sve o sebi spoznali kroz kontakte koje ostvaruju putem posla. 'Smatram kako smo svi svjesni vlastitih vrijednosti i vrijednosti drugih jer samo ako vjeruješ u sebe i u svoje vrijednosti možeš i druge uvjeriti u isto', istaknuo je. Dotakli smo se i neizbježne teme posljednjih mjeseci - pandemija i kako se odrazila na njihovo poslovanje. 'Pandemija je prvo poremetila tržište nabave, porasle su cijene vozarina, roba je kasnila u stizanju. Naravno poremetila je i tržište prodaje, svibanj koji je naš tradicionalno najbolji prodajni mjesec je bio skoro pa katastrofa. Uz sve to i psihički aspekt neizvjesnosti, novih okolnosti s kojima se nikada nismo susreli. U toj situaciji planirati nešto dugoročnije je nemoguće. I sada je ispred nas svih neizvjesnost što donosi jesen, zima, nemogućnost odlaska na sajmove i sastanaka s poslovnim partnerima tako da se svakog dana prilagođavamo novonastalim okolnostima i pokušavamo dati najbolje od sebe s obzirom na situaciju', iskren je Luka.

U jeku pandemije među ostalim su lansirali internetsku trgovinu u sklopu koja je omogućila sigurnu kupnju vaših proizvoda te otvorili nove kanale prihoda koji su omogućili zadržavanje svih zaposlenika. Kako sada posluju? 'Internetska trgovina nam je pomogla nadomjestiti jedan dio izgubljenih prihoda kroz veleprodaju, omogućila nam je iskorak u područja gdje nismo bili prisutni, omogućila nam je između ostalog kroz društvene mreže i direktnu komunikaciju s kupcima od kojih saznajemo njihove potrebe, sugestije, kritike, pohvale, tako da je taj iskorak u web osim direktnog prodajnog učinka donio i dosta indirektnih koristi pogotovo u svakodnevnoj interakciji s kupcima', navodi Luka koji nam govori kako vidi današnju ulogu poduzetnika u Hrvatskoj, koliko su spremni na promjene i prilagodbe tržišnim uvjetima, i u kom smjeru se po njemu poduzetništvo treba razvijati.

'Poduzetnici su pokretači gospodarstva. U tom smislu trebamo isti okvir i ista pravila za sve. Npr. mi godinama 'ratujemo' s carinom jer osporavaju vrijednost uvezene robe. Carinska uprava može jednako tretirati i uvoz najskupljih automobila i onih najjeftinijih. Naime, svi ti automobili imaju jedinstvenu početnu TARIC oznaku – 8703 - Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702), uključujući motorna vozila tipa 'karavan', 'kombi' i trkaće automobile. Unutar te oznake vozila se razvrstavaju ovisno o pogonskom gorivu, vrsti motora i sl., no sasvim je moguće da u istu potkategoriju uđu i jeftino vozilo npr. marke Suzuki i luksuzno vozilo npr. marke Lexus (Toyota). Oba su npr. električna vozila iz Japana. Prema TARIC-u, pripadaju oznaci 8073-80 (ostala vozila, s električnim motorom za pogon). Jednako tako, kao što postoji električni automobil 'Suzuki' i električni automobil 'Lexus' , postoje i 'cipele za more Aqua surf' i 'cipele za more XY'. Jedne su izrađene npr. od tekstila i tvrđe gume na đonu, a druge npr. od tekstila od kojeg se prave ronilačka odijela i silikona na đonu. Za našu Carinu je to sve isto i onda umjesto da se bavimo svojim poslom moramo pisati Upravne tužbe itd. Država samo neka ne smeta, neka ne odmaže kada nema razloga za to i mi ćemo biti zadovoljni', rekao je.

Radoznali smo bili i oko toga kako gledaju na rizik u poslu, isplati li se riskirati i što ih pokreće i motivira. 'Rizik je širok pojam. Isplati se riskirati onoliko koliko vas neće ubiti ako ne uspijete. Je li rizik raditi za drugoga? Je. Je li pametno cijelu plaću uložiti u bitcoin i nadati se da će mu sutra vrijednost rasti jer je rasla jučer i prethodnih par dana? Pa i nije baš. Dakle bilo bi glupo i neodgovorno riskirati više od onoga što možete podnijeti, ali ako ne riskirate u određenoj mjeri i ako ne prihvaćate nove izazove onda prilično sigurno stagnirate, odnosno u nekom dužem roku padate', poručio je. Svima onima koji, nakon gubitka klijenata i poslova u jeku epidemije, pokušavaju ponovno podići poslovanje teško je, tvrdi Luka, davati nekakve savjete jer su sve branše specifične i različitim intenzitetom pogođene, a poduzetnici unutar svojeg područja djelovanja sasvim sigurno imaju bolji uvid jer žive s tim svakodnevno. No zato ima savjet za mlade poduzetnike, kako da pronađu svoj put do uspjeha.