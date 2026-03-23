FOTO Građani pohrlili na benzinske postaje, njih osam već je ograničilo prodaju

Uoči najavljenog rasta cijena goriva, vozači su diljem Hrvatske pohrlili na benzinske postaje, stvarajući gužve i duge kolone u većim gradovima i turističkim središtima

Gužve su zabilježene u Zagrebu, Sisku, Šibeniku, Kaštelima i Puli, gdje građani pokušavaju natočiti gorivo po starim cijenama prije nego što stupe na snagu nove, više cijene. Na pojedinim postajama stvaraju se redovi koji se protežu i izvan samih benzinskih crpki. Ovakve situacije nisu neuobičajene uoči promjena cijena goriva, no ovaj put dodatnu nervozu među građanima potiču globalna kretanja na tržištu energenata, posebice rast cijena nafte povezan s napetostima na Bliskom istoku.

Osam postaja ograničilo prodaju U Grudi, na krajnjem jugu Hrvatske, već ponestaje goriva, a prema informacijama s terena problemi se šire i na druge dijelove zemlje. Na pojedinim benzinskim postajama prodaja je ograničena, a nakon što se zalihe iscrpe – nove isporuke zasad nema. Na jednoj postaji u Konavlima preostale su tek dvije i pol tone dizela i oko jedna tona benzina. Nakon toga, kako navode djelatnici, prodaja se zaustavlja. Slična situacija bilježi se i u drugim dijelovima Hrvatske – ograničenja su uvedena na postajama u Metkoviću, Hrvatskoj Kostajnici, Brezovoj Glavi, Lipovljanima, Lipiku i Glini. Ukupno je pogođeno najmanje osam lokacija, navodi RTL.

Gužva na benzinskim pumpama Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac