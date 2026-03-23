FOTO Građani pohrlili na benzinske postaje, njih osam već je ograničilo prodaju

Uoči najavljenog rasta cijena goriva, vozači su diljem Hrvatske pohrlili na benzinske postaje, stvarajući gužve i duge kolone u većim gradovima i turističkim središtima
Gužve su zabilježene u Zagrebu, Sisku, Šibeniku, Kaštelima i Puli, gdje građani pokušavaju natočiti gorivo po starim cijenama prije nego što stupe na snagu nove, više cijene.
Na pojedinim postajama stvaraju se redovi koji se protežu i izvan samih benzinskih crpki.
Ovakve situacije nisu neuobičajene uoči promjena cijena goriva, no ovaj put dodatnu nervozu među građanima potiču globalna kretanja na tržištu energenata, posebice rast cijena nafte povezan s napetostima na Bliskom istoku.
Osam postaja ograničilo prodaju
U Grudi, na krajnjem jugu Hrvatske, već ponestaje goriva, a prema informacijama s terena problemi se šire i na druge dijelove zemlje. Na pojedinim benzinskim postajama prodaja je ograničena, a nakon što se zalihe iscrpe – nove isporuke zasad nema.
Na jednoj postaji u Konavlima preostale su tek dvije i pol tone dizela i oko jedna tona benzina. Nakon toga, kako navode djelatnici, prodaja se zaustavlja.
Slična situacija bilježi se i u drugim dijelovima Hrvatske – ograničenja su uvedena na postajama u Metkoviću, Hrvatskoj Kostajnici, Brezovoj Glavi, Lipovljanima, Lipiku i Glini. Ukupno je pogođeno najmanje osam lokacija, navodi RTL.
Predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik upozorava da mali distributeri ne mogu sami podnijeti teret situacije te očekuje konkretnu reakciju države.
‘Država ne može očekivati da pumpe spašavaju cijeli sustav. Ako su rekli da će pomoći malima, onda to trebaju i učiniti. Trenutno se više pomaže velikima’, poručio je.
S druge strane, ministar gospodarstva Ante Šušnjar tvrdi da nema problema u opskrbi.
‘Nemam tu informaciju. Sve crpke koje rade su opskrbljene derivatima i prodaja se odvija uredno. I noćas su cisterne vozile na sve destinacije i sigurnost opskrbe je osigurana’, rekao je ministar.
No, izjave s terena sugeriraju drukčiju sliku. Vlasnik jedne benzinske postaje tvrdi da mu dobavljači nisu potvrdili redovnu opskrbu za ovaj tjedan, dok je prošlotjedna isporuka bila upola manja od uobičajene.