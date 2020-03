Fintech kompanije u 2020. transformiraju financijsko poslovanje

Ulaganja u kompanije brzog rasta nastavljaju postavljati rekorde

Iz godine u godinu povećava se potreba za brzim, sigurnim, jednostavnim te lako dostupnim transakcijama čime one postaju aktualna tema u raspravama o budućnosti bankarskog poslovanja. Neprestana digitalna transformacija, ne samo bankarskog sektora, već cijele uslužne industrije, zbog čega dolazi do sve veće potrebe za rješenjima koje nude fintech kompanije, pokazuje kako je razvoj uhvatio zamah, ali još uvijek nije doživio vrhunac. Na samim počecima fintech startupi bili su nišni te fokusirani na usku ciljanu skupinu korisnika, no svakodnevno unaprjeđivanje vlastitog poslovanja rezultira širenjem usluga, ali i povećanjem konkurencije. Od 2018. djelovanje fintech startupova postaje globalno, a 2020. donosi nove trendove u industriji financijskog poslovanja.

Financiranje fintechova, koji se rijetko odlučuju da samostalno izađu na tržište, nastavlja postavljati rekorde - 2019. godina nadmašila je 2017. dostižući 24,6 milijarde dolara prikupljenih financijskih sredstava do kraja trećeg kvartala, a u budućnosti će se ulaganja još više povećavati.

Fintech globalni trendovi u 2020.

Prema izvješću CB Insights agencije za istraživanje tržišta provedenom u sklopu Mastercard Start Path programa proučeni su najnoviji trendovi koji će tijekom ove godine obilježiti tržišta u pet geografskih područja: Europi, Sjevernoj Americi, Aziji, Latinskoj Americi i Karibima te Bliskom istoku i Africi.

Europa

Revidirana Direktiva o platnim uslugama Europske unije, PSD2, ažurirana je verzija izvorne direktive na kojoj je EU radila 2009., a s kojom se želi bolje integrirati unutarnje tržište elektroničkog plaćanja. Donesenom regulativom plan je potaknuti zdravu konkurentnost, proširiti izbor i uvesti bolje cijene za korisnike financijskih usluga. Uz otvoreno bankarstvo i PSD2, Europa je postala središnje područje za uzlet fintech kompanija. Europski fintechovi u 2020. planiraju širenje na američko tržište na kojem se žele približiti fizičkim osobama, ali i poslovnim subjektima.