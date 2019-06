FBI priznao da je nadzirao osnivača Playboya Hugha Hefnera, a impresivan je popis umjetnika i zvijezda koji su bili pod njihovim povećalom

Američka policija pratila je osnivača poznatog magazina Hugha Hefnera i fotografa Playboya Edwarda Oppmana kako bi provjerila krše li ova dvojica lokalne i savezne zakone o pornografiji

Među dokumentima koji potječu iz tog doba vidi se da su agenti pratili Hefnera i Oppmana te intervjuirali njihove poznanike i poslovne partnere. Intervjui s nekima od njih, između ostalog, otkrivaju da je Hefner organizirao tulume u stanu u Chicagu u kojem je tada bila smještena redakcija Playboya, a u kojem je Hefner jedno vrijeme i stanovao. Jedan od suradnika kojeg je ispitao FBI čak je kazao da je odustao od suradnje s Playboyem jer Hefner previše pije i organizira tulume. U dijelu dokumenata preporučuje se nadzor Oppmana i Hefnera na lokaciji Hefnerova stana, 'posebno u večernjim satima'.

Kad su agenti FBI-ja konačno i samog Hefnera pozvali na razgovor, ovaj je zanijekao organiziranje tuluma u prostorima. Iako je Playboy bio poznat po svojim smjelim temama i još smjelijim fotografijama, posebno duplericama, on je tada tvrdio da je Playboy sličan magazinu Esquire, puno čednijem izdanju. Dokumenti američke savezne policije otkrivaju i da je isticao svoju suzdržanost te tvrdio da 'zapošljava mnogo mladih djevojaka, no da je s bilo kojom od njih stupio u intimne odnose, to bi bacilo lošu sjenu na njegov magazin, a on je odgovoran za previše ljudi da bi čak i pomislio na to da izlazi s nekom od zaposlenica'.