Evo koje su sve nuspojave imali ispitanici koji su primili cjepiva protiv covida

Iz Pfizera su u petak objavili da traže od američkih regulatora izvanredno odobrenje za svoje cjepivo kako bi možda već početkom prosinca mogli imati prve doze

"Počeo sam se tresti. Izmjenjivali su se osjećaj hladnoće i vrućine", kazao je Hutchison.

Kaže da bi javnost trebala biti bolje pripremljena nego što je bio on, jer se pojedine osobe mogu suočiti s intenzivnim, iako privremenim, nuspojavama. S tim se slažu i neki stručnjaci, prenosi N1.

"Što je s reaktogenošću cjepiva? Iako je sigurno, i neće izazvati dugoročne probleme, kako će javnost na to gledati kad se počnu cijepiti", pita se DeborahFuller, vakcinologinja sa Sveučilišta Washington u Seattleu.

Florian Krammer, vakcinolog s Medicinskog fakulteta Icahn, kaže kako ove privremene reakcije ne bi trebale odvratiti ljude od cijepljenja.

"Bolovi u rukama, temperatura i umor su neugodni, ali nisu opasni. Nisam zabrinut", rekao je.

Većina ljudi neće imati ozbiljne nuspojave definirane kao one koje ometaju svakodnevne aktivnosti. Manje od 2% ispitanika koji su primili cjepiva koja razvijaju tvrtke Pfizer i Moderna imalo je visoku vrućicu od 39 ° C do 40 ° C.

Što se tiče drugih nuspojava, umor je osjetilo 9,7% sudionika, bolove u mišićima 8,9%, bolove u zglobovima 5,2% i glavobolju 4,5% sudionika koji su primili cjepivo koje proizvodi Moderna. Za cjepivo Pfizer / BioNTech brojevi su bili niži: teške nuspojave uključivale su umor (3,8%) i glavobolju (2%).

"Nuspojave znače da cjepivo dobro djeluje"

"Ovo je veća reaktogenost nego što se to obično vidi kod većine cjepiva protiv gripe, čak i kod visokih doza", kaže ArnoldMonto, epidemiolog sa Sveučilišta u Michiganu.

Osim toga, svaki pojedinac koji se cijepi trebao bi primiti dvije doze, a reaktogenost je obično veća nakon druge doze.

"Nuspojave znače da cjepivo dobro djeluje. To znači da ste imali tako dobar imunološki odgovor na prvu dozu i sada vidite učinke toga", rekao je Drew Weissman, imunolog sa Sveučilišta Pennsylvania i dodao da tvrtke trebaju upozoriti ljude koje nuspojave mogu očekivati.

Ian Haydon primio je najveću dozu cjepiva Moderna u prvom pokusu, oko 250 mikrograma, nakon čega je tvrtka odlučila smanjiti dozu na 100 mikrograma, piše Science.

Dvanaest sati nakon što je primio drugu injekciju u svibnju, Haydon je dobio zimicu kao glavobolju, bolove u mišićima, umor, mučninu, a temperatura je iznosila 39,6 ° C. Kasnije je povratio i onesvijestio se prije nego što su se simptomi povukli, objasnio je Haydon.

No, Haydon kaže da je njegovo iskustvo bila "mala cijena" za mogućnost povratka u normalan život.

Dugoročne nuspojave mRNA cjepiva ostaju teoretske. Uključuju mogućnost da bi osobe s lupusom, čija je bolest pokrenuta antitijelima protiv vlastitog genetskog koda, mogle doživjeti pogoršanje zbog oživljenog imunološkog odgovora izazvanog cjepivima, kaže SarfarazHasni, direktor kliničkog istraživanja lupusa u Nacionalom Institutu za artritis i bolesti mišićno-koštanog sustava i kože.

Ali trenutno nema dokaza da mRNA cjepiva uzrokuju autoimune bolesti ili ih pogoršavaju, kaže BettyDiamond, imunolog i reumatolog s Feinsteinovog instituta za medicinska istraživanja Northwell Healtha.