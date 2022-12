Ekonomski stručnjak: 'Globalno gospodarstvo ulazi u desetljeće niskog rasta. No imamo i razloga za optimizam...'

Globalno gospodarstvo vjerojatno se suočava s desetljećem usporenog rasta, smatra Daniel Lacalle, autor i glavni ekonomist Tressis Gestiona. Gospodarstva diljem svijeta bore se s velikim šokovima – od ruske invazije na Ukrajinu do kineskih mjera nulte epidemije covida – koji su doveli do skoka inflacije i oslabili aktivnosti

Međunarodni monetarni fond sada predviđa da će se rast globalnog BDP-a usporiti sa šest posto u 2021. na 3,2 posto u 2022. i 2,7 posto u 2023. Fond je to opisao kao 'najslabiji profil rasta od 2001. osim globalne financijske krize i akutne faze pandemije covida-19'. U međuvremenu se predviđa da će globalna inflacija porasti sa 4,7 posto u 2021. na 8,8 posto ove godine, prije nego što padne na 6,5 posto u 2023. i na 4,1 posto do 2024., ostajući iznad ciljanih razina za mnoge velike središnje banke.

'Ponovno otvaranje kineskog gospodarstva zasigurno će značajno potaknuti rast u cijelom svijetu , ali također – i mislim da je to vrlo važan čimbenik – njemački izvoznici, francuski izvoznici osjetili su udar izolacije i slabljenje profitnog okruženja u Kini, a ovo će sigurno puno pomoći', dodao je Lacalle.

Međutim, sugerirao je da se ovaj poticaj još dugo neće približiti razinama rasta u godinama prije pandemije. 'Mislim da ćemo vjerojatno prijeći u desetljeće vrlo, vrlo slabog rasta u kojem će razvijena gospodarstva biti sretna s rastom od jedan posto godišnje, ako ga uspiju postići, a što je veća žalost nego sve ostalo s povišenim razinama inflacije', rekao je Lacalle. 'Mislim da proživljavamo negativnu reakciju golemih paketa poticaja koji su implementirani 2020. i 2021. To nije donijelo potencijalni rast kakav su mnogi ekonomisti očekivali', dodao je.

Ipak, unatoč mračnim izgledima, istaknuo je kako krize nema na pomolu. 'Mislim da tržišta počinju cijeniti to okruženje u kojem situacija na globalnoj razini nije na visokoj razini rasta i gospodarskog razvoja, jer je istovremena takva da izbjegava financijsku krizu, a ako se to dogodi, to je svakako pozitivno', zaključio je.