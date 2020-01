Ekonomija pokazuje prve simptome koronavirusa: Karantena tipa SARS ili gospodarska prehlada?

Uz širenje pandemije koronavirusa pojavile su se prve procjene mogućih ekonomskih posljedica, a kao mjera uzimaju se prethodni slični događaji, poput pandemije virusa SARS 2002. i 2003. godine što je posebno pogodila turističku industriju

Na pandemiju su reagirala i svjetska tržišta, no uzmu li se u obzir slični događaji iz prošlosti, dobiva se dojam da je reakcija malo pretjerana. Prije nego što su zatvorene za novogodišnje praznike dioničke burze u Šangaju i Šenženu pale su za 2,8, odnosno 3,5 posto , a na njima će se nastaviti trgovati tek 3. veljače. Korejska i australska burza su od početka tjedna iskusile pad od 1,5 do tri posto, a puno bolje nisu prošle ni europske burze. Kineska valuta juan pala je na najnižu vrijednost u posljednjih mjesec dana.

Mark Humphrey-Jenner, profesor financija na australskom Sveučilištu New South Wales, ističe da je pandemija SARS-a prije gotovo dva desetljeća najviše pogodila Kinu i Hong Kong, no da je njene točnije efekte teže procijeniti jer se u to doba globalna ekonomija oporavljala od recesije pa nije lako izolirati učinke same pandemije od šireg trenda.

Humphrey-Jenner ističe i da je SARS bio virus s većom smrtnošću od ove nove verzije koronavirusa. Prema sadašnjim informacijama, smrtnost pri zarazi SARS-om bila je trostruko viša nego u slučaju sadašnje pandemije i premašivala je devet posto. Posljednji broj zaraženih koronavirusom trenutno se procjenjuje na oko 4500 ljudi dok je od posljedica zaraze umrlo nešto više od stotinu osoba. U pandemiji SARS-a svojedobno je bilo zaraženo blizu 8100 osoba, od čega ih je umrlo 774 u 17 zemalja.