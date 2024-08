Edi Kučan još pola godine ostaje na čelu brodogradilišta 3. maj

Kučan je u petak bio na porinuću drugog od dva pontona za dok 11 Brodogradilišta Viktor Lenac. Na novinarsko pitanje hoće li i dalje biti direktor 3. maja, s obzirom da mu sutra istječe mandat, rekao je da je to pitanje za NO. I dalje je spreman pomoći brodogradilištu, osjeća moralnu obavezu, a to očekuje i od svih zaposlenika.

U 3. maju traju radovi na samoiskrcavajućem brodu za rasuti teret (527) za kanadsku Algomu, kemijskom tankeru 737 te na jednom trupu jahte.

Na upit o financiranju završetka izgradnje broda 527, koji je trebao biti predan do 15. lipnja, ali iz više razloga kasni, Kučan je rekao je da su pregovori u završnoj fazi. Predstavnici Sindikata metalaca Hrvatske i Sindikata istre, Kvarnera i Dalmacije u 3. maju uputili su u utorak apel Vladi i Ministarstvu gospodarstva da na vrijeme donesu odluke i omoguće nastavak financiranja za dovršetak novogradnje 527.

Uprava 3. maja je prije tjedan dana, uz suglasnost NO, poništila natječaj za prodaju 100 posto poslovnih udjela u tvrtki - kćeri 3. maj Rijeka 1905 pa se očekuje raspisivanje novog natječaja. Prema planu restrukturiranja 3. maja, djelatnost bi se, bez ranijih financijskih opterećenja, nastavila obavljati u toj tvrtki, a 3. maj bi trebao dovršiti već ugovorene poslove.