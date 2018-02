'Dug od 100 kuna više neće moći narasti na 1000 kuna'

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković još ne zna kad će novi Ovršni zakon ugledati svjetlo dana. Gostujući u emisiji 'Točka na tjedan' N1 televizije istaknuo je kako će sigurno troškovi ovrhe biti sniženi

Međutim, konkretan rok vam zaista ne mogu reći kada će biti i zato ga nismo stavljali u plan normativnih aktivnosti. Ako ga napravimo do ljeta, on je u proceduri, ako ga napravimo poslije ljeta, odmah kažem nećemo imati ljeto već ćemo raditi kontinuirano cijelu godinu. Što ga prije napravimo on će biti u raspravi, a i cjelokupna javnost treba reći svoj sud i svoje prijedloge', rekao je Bošnjaković, za N1 televiziju .

'To je jasno navedeno u mojoj odluci o osnivanju radne skupine da redefiniramo i smanjimo trošak. Ako ćemo prijeći na e-ovrhu, a to je nužnost u digitalnom vremenu u kojem živimo, potrebe za tolikim papirima više neće biti i to će doprinijeti smanjivanju troškova.

'Da, mislim da bi to bilo dobro rješenje, ali to je sve predmet rada radne skupine. U Sloveniji, u njihovom sustavue-ovrhe u principu ovrhu provodi sud u digitalnom obliku, imaju ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, da vi u obrascu navedete da sam vam ja dužan toliko i toliko i uz to ne prilažete apsoultno nikakav dokument kojim to dokazujete. Sud to potvrđuje, dostavlja mi, ako ja uložim prigovor to ide na redovni postupak gdje se to mora dokazati, a ako ja ne prigovorim onda je to pravomoćno i ide u ovršenje.

Kod nas je povik na cijeli sustav, ali kod nas to tako nije moguće. Ako želite pokrenuti ovrhu protiv mene morate dostaviti nekakav dokaz, račun ili slično. Prije žiga kojim se određuje ovrha mora se sve provjeriti. Vrlo često na veliki dio rješenja koji ima žig ovrhe nitko ne prigovara i onda to ide u redovnu proceduru gdje se blokira račun ili prodaje imovina', rekao je ministar pravosuđa.

Dodao je kako se za manja potraživanja napraviti skala koliki mogu biti troškovi.

'Želimo izbjeći da za mala dugovanja trošak bude 5 do 10 puta veći kao što je to sada', istaknuo je Bošnjaković.