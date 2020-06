Dok se Hrvati bore s vjetrenjačama, Ukrajinci muče muku s nevjerojatno proždrljivim miševima

Ukrajincima su miševi pojeli žita iz državnih rezervi u vrijednosti od 30 milijuna dolara. Miševi imaju imena, radna mjesta i moraju odgovarati za proždrljivost, grmi vlast. Korupcija je u Ukrajini golem problem, od 180 zemalja Transparency International smješta je na 126. mjesto, što je nakon Rusije čini drugom najkorumpiranijom zemljom u Europi (Hrvatska je 63.). MMF joj je joj obećao 5,5 milijardi dolara pomoći za gospodarski oporavak zemlje, ali uz uvjet da pokaže realne rezultate u deratizaciji pohlepnih mišeka

'Miševi imaju imena, radna mjesta i moraju odgovarati za proždrljivost u skladu sa zakonom', reagirao je savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Mihail Apostol na najnovije otkriće da su mišići pojeli državnih rezervi žita u vrijednosti od 30 milijuna dolara. Zbog te najnovije korupcijske afere javnost se ozbiljno zabrinula, a netko je izračunao da je to dovoljna količina da se napuni 2700 kontejnera , što je previše čak i za najpohlepnije glodavce.

Korupcija je u Ukrajini golem problem te komplicira situaciju nakon ruskog odcjepljenja Krima i ovogodišnje pandemije koronavirusa. Od 180 zemalja po percepcijskom indeksu Transparency Internationala, prošle godine našla se na 126. mjestu, što je nakon Rusije čini drugom najkorumpiranijom zemljom u Europi (Hrvatska je 63.), pa je Međunarodni monetarni fond obećao 5,5 milijardi dolara pomoći za gospodarski oporavak zemlje samo uz uvjet da pokaže realne rezultate u borbi protiv mita i korupcije.

Na krilima obećanja da će to konačno činiti on, bivši komičar Vladimir Zelenski lani je izabran za predsjednika, ali se brzo pokazalo da je realna politika malo surovija od one kojom se Zelenski bavio kao junak popularne televizijske serije 'Predsjednik'. Umjesto da se baci u lov na domaće lopine, Zelenski se već prvih dana mandata zapetljao u aferu vezanu uz Donalda Trumpa, optuženog da je od njega tražio pokretanje istrage o ukrajinskim poslovima Huntera Bidena, sina demokratskog predsjedničkog kandidata Joea Bidena, u zamjenu za isplatu 250 milijuna dolara vojne pomoći toj istočnoeuropskoj zemlji.