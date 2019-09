Dodik ne odustaje od blokade: BiH ni po kojim uvjetima neće u NATO

Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u petak u Banjoj Luci kako njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) ostaje zainteresiran za sudjelovanje u vlasti na državnoj razini, no ni pod kojim uvjetima neće pristati na približavanju države NATO-u.

"Spremni smo sutra potvrditi novo ministarsko vijeće i deblokirati rad tijela vlasti te se usmjeriti na europski put BiH, ali nema članstva BiH u NATO-u. Niti jedan dokument koji sliči na Akcijski plan za članstvo u NATO-u (MAP) neće biti prihvaćen", izjavio je Dodik novinarima nakon sastanka vrha SBSD-a kojemu je on na čelu.

teške riječi u new yorku

Optužio ga je da ignorira "realno stanje u BiH", misleći na to da se američki diplomat u New Yorku sastao s predsjedateljem kolektivnog državnog vrha Željkom Komšićem i podupro reforme koje bi vodile do članstva u NATO-u.

"Našla su se dva istomišljenika koji neistinama pokušavaju kreirati neki prodor. Palmer savršeno dobro zna da o tome nema suglasnosti", kazao je Dodik.

Čalnstvo u NATO-u ključni je razlog zbog kojega je propao dogovor o uspostavi vlasti između Dodika, predsjednika Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića i HDZ-a BiH Dragana Čović od 5. kolovoza.

Dodik odbija da predsjedatelj novog ministarskog vijeća koji treba biti iz njegove stranke izrijekom preuzme obvezu provedbe reformi bitnih za članstvo u NATO-u, na čemu ustraje SDA.