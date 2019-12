Dobrodošli u doba tehnologije automatiziranog rasizma i lova na ljude

Može li se samo iz uzorka DNK detaljno rekonstruirati nečije lice? Može, kažu Kinezi. Proces se naziva fenotipizacijom DNK, a koristi se za analizu gena te se iz jedne kapi krvi saznaje sve o nekoj osobi - o obliku lica, boji kože, kose i očiju, spolu, rasi, precima i etničkoj pripadnosti. Pravi Veliki brat na djelu. Glavni istraživački centar nalazi se u Xinjiangu, kineskoj autonomnoj regiji nastanjenoj etničkom manjinom Ujgurima, s kojom je centralna vlast na ratnoj nozi zbog separatističkih ispada. Zapad zbog toga sumnja u ciljeve istraživanja, nazivajući novu tehnologiju automatiziranim rasizmom i lovom na ljude

To je Xinjiang, autonomna regija u zapadnom dijelu Kine s 11 milijuna Ujgura , etničkom manjinom sunitskih muslimana. Kineske vlasti optužuju ih za separatizam, terorizam, ekstremizam, čak za navodnu vezu s propalom tzv. Islamskom državom i izvjesnim brojem kineskih Ujgura među ISIL-ovcima u vrijeme osvajanja iračkih teritorija. Prema navodima Ujedinjenih naroda, u toj se regiji 2014. nalazilo najmanje milijun Ujgura i drugih muslimana u pritvorima ili kampovima za preodgoj, a koje Kinezi nazivaju centrima za zanatsko obrazovanje, zbog čega su Sjedinjene Države u to doba stavile na crnu listu tridesetak kineskih tvrtki i vladinih organizacija.

I baš u toj regiji, u gradu Tumxuku, središtu sigurnosnih službi Xinjianga i 'glavnom bojištu za sigurnost regije', kako ga opisuju državni mediji, u siječnju 2018. otvoren je forenzički DNK laboratorij koji vodi Institut za forenzička istraživanja Kine. Stručnjaci ondje skupljaju uzorke krvi od stotina tisuća Ujgura, bez njihova pristanka i objašnjenja zašto to rade. Mada znanstvenici izjavljuju da slijede međunarodne norme u korištenju dobrovoljno davanih uzoraka, The New York Times je na temelju dobivenih dokumenata i razgovora prije nekoliko dana pisao o tome da ih vlasti skupljaju pod izgovorom obveznog zdravstvenog pregleda, a da se među 'dobrovoljcima' također nalaze osobe zatočene u dva logora smještena u Tumxuku. Novinari lista to ipak nisu mogli provjeriti na licu mjesta jer ih je u tome spriječila lokalna policija.

Prema domaćim izvorima, Kina ima najveću bazu DNK na svijetu s više od 80 milijuna profila, pa njihova policija i sigurnosne službe dobivaju još jedan alat za društvenu kontrolu, ne samo kriminalaca i terorista, nego disidenata, političkih neistomišljenika i prosvjednika kao što su oni u Hong Kongu, piše američki dnevnik.