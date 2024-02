Dobro poznata platforma za turistički najam navodno izbjegava porez, evo kako to rade

Ako tražite smještaj putem interneta, brzo ćete naići na neku od velikih platformi za rezerviranje smještaja. Konkurencija za najbolju ponudu je velika. Jedan od vodećih je nizozemski portal Booking.com. Hoteli i iznajmljivači tamo nude svoj smještaj, a tvrtka sa sjedištem u Amsterdamu zarađuje kada netko rezervira. To je unosan posao. Booking.com od toga godinama zarađuje milijarde eura.

Postoji jedna zanimljiva bilješka u financijskom izvješću tvrtke. Matična tvrtka nizozemskog portala, Booking Holdings Inc., sa sjedištem u SAD-u, u svom godišnjem izvješću iz 2022. izričito upozorava da postojeća porezna olakšica možda neće biti održiva . 'Booking.com namjerava zatražiti nastavak tretmana Innovation Box Tax-a za buduća razdoblja. Međutim, zahtjev možda neće biti odobren ili, ako bude odobren, iznos porezne olakšice odnosit će se na manji dio prihoda.'

'Teško je to sa sigurnošću dokazati', kaže Trautvetter. No ističe da je udio prihoda oporezovanih po sniženoj stopi 'nerealno' visok u odnosu na ukupnu dobit. Prema nizozemskom poreznom zakonu, na prihode od inovativnih aktivnosti plaća se samo devet posto poreza , a ne uobičajenih 25 posto u Nizozemskoj. Trautvetter je izračunao da je prosječna porezna stopa za Booking.com bila 15 do 16 posto tijekom nekoliko godina. Na taj način grupa je između 2011. i 2022. uštedjela gotovo tri milijarde eura poreza.

Autor studije naglašava da je Booking.com jedan od najvećih poreznih obveznika u Nizozemskoj. 'I moja pretpostavka je da su porezne vlasti vrlo velikodušne kada tumače ovaj Innovation Box Tax i dopuštaju da redovni administrativni troškovi prođu kao troškovi istraživanja i razvoja, iako zakon to ne dopušta', kaže Trautvetter.

'Booking.com veliki dio svojih prihoda bilježi kao prihode od inovacija i istraživanja. Mislim da je to krajnje upitno', pojašnjava Christoph Trautvetter iz 'Mreže porezne pravde' koja je provela analizu porezne prakse američkih divova Microsofta i Alphabeta, ali i Booking.coma.

Hoće li Booking.com mi dalje biti povlašten?

Profesor međunarodnog i europskog poreznog prava na Sveučilištu u Rotterdamu, Maarten de Wilde fokusiran je na oporezivanje dobiti poduzeća. U razgovoru za tagesschau.de naglašava da je snižena porezna stopa na dohodak od istraživanja i razvoja u skladu s međunarodnim sporazumima poput onoga kojeg imaju zemlje OECD-a. 'Druge zemlje članice EU-a također kreiraju poticaje za ulaganja u istraživanje i razvoj', ističe de Wilde.

Nizozemska je posebno uspješna s ovim modelom jer su i drugi uvjeti u zemlji privlačni za tvrtke. Prema de Wildeu, to uključuje dobro obučenu radnu snagu i veliku političku stabilnost. No, nejasno je što će biti s posebnim porezom za istraživanje i razvoj s obzirom na to da je nizozemska vlada od 2018. počela pooštravati pravila i u nekim slučajevima povećavati porezne stope.

Prebacivanje dobiti

Pogled na godišnje izvješće matične tvrtke Booking Holdings Inc. otkriva još jednu kritičnu točku u oporezivanju velikih korporacija. Riječ je o prebacivanju dobiti. Prema izvješću, i talijanske i francuske porezne vlasti postavljaju pitanje je li booking.com adekvatno porezno tretirao svoje podružnice u spomenutim zemljama s obzirom na to da bi matična tvrtka trebala plaćati porez tamo gdje je prihod ostvaren. Prema informacijama iz Booking Holdings Inc., trenutno su u tijeku takozvani postupci međusobnog dogovora s nizozemskim poreznim vlastima.

Čak i ako je prebacivanje dobiti međunarodno aktivnih korporacija legalno na papiru moralno je uptino. Profesorica prava Lucia Sommerer sa Sveučilišta Halle-Wittenberg istražuje vezu između kaznenog prava i kriminala 'bijelih ovratnika'.

Možete smatrati da je legalno odbijati i minimizirati poreze, kaže Sommerer. 'Ali to možete smatrati moralno upitnim ako uživate samo u prednostima koje postoje u zemlji bez plaćanja odgovarajućeg udjela u njima kako biste se odužili zajednici.'

Na međunarodnoj razini izbjegavanje plaćanja poreza nije novo pitanje. Nakon godina konzultacija pod okriljem OECD-a, više od 130 zemalja dogovorilo je globalni minimalni porez 2021. godine. Minimalna porezna stopa na dobit iznosi 15 posto i odnosi se na međunarodno aktivne tvrtke s godišnjim prometom većim od 750 milijuna eura.

Profesor prava Sommerer opisuje minimalni porez kao prekretnicu sa mnogim nedostacima: 'U stvari, to je dobar pristup, ali postoje mnoge iznimke i zaobilazna rješenja.'