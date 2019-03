'Direktiva o autorskim pravima veliki korak naprijed za kreativne industrije'

Dok se oko Direktive o autorskim pravima podiglo se dosta prašine jer mnogi smatraju da se njome uvodi cenzura interneta na mala vrata, gotovo svi predstavnici kreativnih industrija pozdravljaju odluku EP-a da se regulira stanje na tržištu. Ističu kako nova pravila jačaju poziciju manjih tvrtki i pojedinaca u pregovorima s velikim servisima poput Googlea ili Facebooka i omogućuju im da svoj autorski rad zaštite i pošteno naplate.

„Ovo je velika stvar za kreativne industrije i autore. Glavna zamisao Direktive je zaštita autorskih prava na velikim servisima gdje je gotovo 80 posto sadržaja proizvod kreativnih industrija, ali su veliki igrači do sada smatrali da nemaju odgovornost za sadržaj koji korisnici stavljaju. Međutim, ova Direktiva to mijenja i oni će autorima, a tu prvenstveno mislim na male kreatore koji iza sebe nemaju pravnu i poslovnu mašineriju, morati plaćati sadržaj koji koriste i na kojem dobro zarađuju“, istaknuo je Tomo in der Mühlen, predsjednik Zajednice kulturnih i kreativnih industrija HGK, dodavši kako se ovim potezom EU nameće kao lider u području regulacije autorskih prava, naročito u pogledu uspostave ravnoteže između velikih korporacija i stvaratelja sadržaja.

Predsjednica Zajednice za industrijski dizajn HGK Silvia Jonjić također drži da je Direktiva korak naprijed u zaštiti autorskih prava manjih kreatora. „Do sada su se autorska prava plaćala velikim igračima koji su imali financijsku snagu za izboriti se u pregovorima s internetskim gigantima, dok su srednji i mali kreativci bili zanemareni. Ne vidim problem u tome da veliki servisi podijele dio svoje ogromne zarade s onima čije sadržaje koriste i smatram da to neće ništa drastično promijeniti po pitanju funkcioniranja interneta“, kazala je Jonjić, uz napomenu da je industrijski dizajn još uvijek zanemaren po pitanju zaštite autorskih prava te se nada da će i na tom području doći do regulatornih pomaka.



Slavko Kozina, predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara HGK, naglašava kako je ova Direktiva logičan korak s obzirom na stanje na tržištu. „Ovo se moralo dogoditi prije ili kasnije jer imamo klasičan slučaj kaskanja regulative za razvojem tehnologije. Osobno smatram da je bilo kakvo uvođenje reda pozitivno. U suštini ove priče su informacije – one neće nestati, ali će se pri njihovoj diseminaciji voditi briga o autorima u smislu plaćanja određene naknade za korištenje njihovog rada. Bitno je da se paralelno s tehnologijom i dostupnošću informacija razvija pravni i obrazovni sustav. Naravno, uvijek valja voditi računa i tome tko će kontrolirati kontrolore“, poručio je Kozina, uz napomenu kako je inače zaštita vlasničkih prava na razini EU iznimno kvalitetno riješena.



Predsjednik Udruženja za marketing HGK Božidar Abramović pozdravlja svaki iskorak u zaštiti autorskih prava, ali brine ga kako će provedba Direktive izgledati u praksi. „Veliko pitanje je kako će s to provoditi i tko će to provoditi kod nas. Velike platforme su sada odgovorne sa sadržaj, a do sad to nije bio slučaj, pa treba vidjeti kako će reagirati na novu situaciju. Mogli bi preventivno blokirati hrpu toga što nije sporno, a procedure oko vraćanja sadržaja prema našem dosadašnjem iskustvu traju dosta dugo“, upozorava Abramović i dodaje kako će trebati vremena dok se sve ne posloži i uigra.