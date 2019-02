Debeljak: Hitno treba upumpati novac u Uljanik. Ako on i 3. maj propadnu, to je kraj brodogradnje

Predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak izjavio je u subotu u razgovoru za Hinu kako je trenutačno važno osigurati financijsku injekciju Uljaniku, te je ocijenio da bi eventualno propadanje brodogradilišta Uljanika i 3. Maja značilo gašenje brodogradnje, kao strateške industrijske grane u Hrvatskoj.

"Ako se dogovorimo morat ćemo pod hitno izraditi i usuglasiti plan restrukturiranja i uputiti ga Europskoj komisiji (EK) na odobrenje. Mi smo to već uspješno odradili s Brodosplitom, kada je naš plan prihvaćen od prve, stoga ni s planom restrukturiranja za Uljanik ne očekujemo kašnjenje ili otezanje. S obzirom na to da nas ne interesira nekretninski business i ne želimo se baviti ničim osim s brodogradnje i konstrukcijama, napravili bi isto što smo napravili u Brodosplitu, a to je efikasno poslovanje na svjetskom brodograđevnom tržištu i ostvarivanje dobiti bez državnih potpora. S obzirom na kvalitetu ljudskih resursa u Uljaniku i 3. Maju, sigurni smo da bi u tome i uspjeli," objasnio je Debeljak.

Ocijenio je kako bi eventualno propadanje Uljanika i 3. Maja imalo teške posljedice na brodograđevnu industriju u Hrvatskoj. "Ukoliko bi Uljanik i 3.Maj propali, brodogradnja bi prestala biti strateška industrijska grana u Hrvatskoj. To bila velika šteta i imalo bi značajne posljedice ne samo za industrijsku proizvodnju i izvoz, već i za trajni odljev brodograđevnih stručnjaka i radnika svih profila. Više ne bi bilo opravdanja za financiranje škola i fakultete usmjerenih brodogradnji. A sve to bi stvorilo ogromne poteškoće i Brodosplitu koji bi ostao jedino veliko brodogradilište u državi," istaknuo je Debeljak.

Po njegovim riječima, prijetilo bi nam gašenje jedne industrijske grane koja ima više od 160 godina dugu povijest u Hrvatskoj i to u trenutku kada se poboljšala konjunktura na svjetskom tržištu. "Željeli smo to spriječiti po svako cijenu, pa čak i da se mi sami pojavimo kao ponuditelj. Lobirali smo kod svih naših inozemnih partnera, za koje smo pretpostavljali da imaju snage i interesa da se jave na natječaj i na kraju smo se dogovorili s najvećim od njih, konkretno Fincantierijem da pošaljemo zajedničku ponudu," naglasio je Debeljak.