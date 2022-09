Debeljak dao jedan od bizarnijih intervjua: Priznat ću, imali smo viška mazuta pa smo doveli dvije cisterne i to smo tu satrali u more

Područje oko Brodosplita onečišćeno je u utorak teškim gorivom, a kako se doznaje od lučkog kapetana Željka Kuštere, stiglo s kopna. Sada je u prilično bizarnom intevjuu o ekološkoj katastrofi progovorio vlasnik Brodosplita Tomislav Debeljak

O svemu je sa vlasnikom Brodosplita Tomislavom Debeljakom u Dnevniku Nove TV razgovarao Mario Jurič. Na pitanje je li mazut koji se razlio škverski Debeljak odgovara: "Pa evo, baš u zadnjih otprilike šest mjeseci se javilo puno profesionalnih istraživačkih novinara koji to stvarno sve u tančine provjere čije i je i kako je tako da sam odlučio govoriti baš potpunu istinu."

"A pogotovo me onda i mama zove i kaže 'šta mi to nisi rekao'. Tako da sad, priznat ću, imali smo viška mazuta u Samoboru i u Kninu pa smo doveli dvije cisterne i to smo tu satrali unutra u more. Ali za pet godina neće toga više biti", govorio je Debeljak.