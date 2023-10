Tko je novi direktor Gradske plinare Zagreb koji je svjedočio o aferi u Ini?

Internacionalno upravljačko iskustvo stekao je u kompanijama ExxonMobil, INA, OMV Hrvatska, Tifon i Bridgelnik Renewable Energy Europe, i to na poslovima direktora i člana Uprave za područja međunarodne trgovine, veleprodaje, logistike, nabave, kartičnog poslovanja i tržišnih operacija u različitim internacionalnim regijama.

Detaljno je obrazlagao kako uprava nema ovlasti, nego je odluke donosi Odbor izvršnih direktora i mađarski predsjednik uprave. Zazvonila je i njegova izjava da hrvatski članovi uprave 'uopće ne znaju ni po kojoj cijeni INA kupuje naftu od svog suvlasnika MOL-a, te da je uveden sustav koji omogućava da MOL ima sve povjerljive informacije'.

MOL je na to njegovo svjedočenje reagirao priopćenjem da je on 'poput doktora Jekylla i gospodina Hydea. To nije Davor Mayer kojeg mi poznajemo. S Davorom Mayerom kojeg poznajemo imamo dobru suradnju', pisao je ranije 24sata.

Inače, tek 2016. godine je taj sustav upravljanja djelomično promijenjen i uprava je ponovno dobila ovlasti. Mayer i Krešić, ali i tadašnji član uprave Niko Dalić su spriječili i donošenje odluke o gašenju sisačke rafinerije. Mayer je s nekadašnjim predsjednicima Nadzornog odbora Ine Damirom Vanđelićem i Davorom Šternom, te Ivanom Krešićem, svjedočio u korist Hrvatske i u arbitražnim postupcima.