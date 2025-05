Danci će raditi do 70., a Hrvati? 'Isti se efekt može postići i drugačije'

Tako je prošlog tjedna u tamošnjem parlamentu izglasan zakon po kojem će se u mirovinu ići sa 70 godina . Doduše, to će biti moguće tek od 2040., a u međuvremenu će se dob za umirovljenje postupno povećavati. Tako će se sa sadašnjih 67 godina, do 2030. dob za umirovljenje povećati na 68, a do 2035. na 69 godina. Od 1. siječnja 2040. će se građani rođeni nakon 31. prosinca 1970. godine moći umiroviti kad navrše 70 godina.

Sve dulji životni vijek doveo je i do životnih promjena. Ljudi mogu skupiti veći broj godina radnog staža, što za posljedicu ima veće mirovine . No, kako se taj sustav u jednoj mjeri puni iz doprinosa, a u drugoj iz dobrovoljnih uplata, jasno je da novca neće biti dugo, naročito ako će se u mirovini boraviti jednako dugo kao i na poslu.

Propala inicijativa

U Hrvatskoj se o tome rasprava vodila sve do 2019. godine. Tada je ideja zakonodavca bila povećati dob za umirovljenje na 67 godina do 2030. No, sindikati su prikupili više od 700.000 potpisa u svojoj referendumskoj inicijativi '67 je previše', kojom su htjeli preispitati tu odluku. Vladajući su reterirali i zadržali dob za umirovljenje na 65 godina, uz obveznih najmanje 15 godina staža.

No, dob za odlazak u mirovinu se povećava ženama, svake godine za tri mjeseca, kako bi i one od 2030. mogle ići u mirovinu sa 65 godina. Ista je stvar i s prijevremenim umirovljenicama, koje bi za pet godina u mirovinu trebale ići s dobi od 60 godina i najmanje 35 godina staža.

Kako se po tom pitanju u domaćem mirovinskom sustavu ništa ne mijenja, Svjetska banka i Europska komisija izdale su svoje preporuke, koje će u nekom trenutku vjerojatno prijeći u obvezu. Tako Svjetska banka predlaže da Hrvatska do 2030 godine, postupno podiže dob za umirovljenje na 66,5 godina, a kasnije, ovisno o očekivanom vijeku života, to povećava do čak 72 godine.

'Uvjerena sam da do daljnjega neće biti tih izmjena, mada će se za jedno pet godina početi ponovno aktualizirati, zato što su vladajući uspjeli ukinuti penalizaciju sa 70 godina. To je jedan element gdje su ugurali 70 godina, umjesto 65. Razlog zašto nema povećanja dobi za umirovljenje kod nas je taj što imamo relativno kratak životni vijek, posebno kod muškaraca. Još nismo stekli uvjete za to, za razliku od zapadnoeuropskih zemalja. U Danskoj je to logično, jer oni imaju jako dug životni vijek. Kod njih je, uz to, praksa rada uz mirovinu duga i jako puno ljudi radi uz mirovinu', komentirala je bivša predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske, Jasna Petrović.