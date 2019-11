Čvrsto je uz kapitalizam, uz jedno veliko 'ali': Tko je Elizabeth Warren i treba li je se Wall Street bojati?

Elizabeth Warren se ustrajnošću i konkretnim prijedlozima kojima želi preobraziti američki korporativni svijet i smanjiti ekonomske nejednakosti u tamošnjem društvu probila među troje ljudi između kojih će Demokratska stranka najvjerojatnije birati svojeg kandidata na predsjedničkim izborima 2020.

Dvije najveće stranke američkog političkog spektra, Demokratska i Republikanska, za vlastite kandidate na predsjedničkim izborima obično odabiru jednu osobu kao kandidata ispred cijele stranke. Do odabira se dolazi održavanjem lokalnih glasovanja među članovima stranaka. Kako se očekuje da će se Donald Trump za još jedan mandat pojaviti kao kandidat republikanaca, sva aktivnost se trenutno vodi na demokratskoj strani gdje se zahuktala borba za nominaciju stranke.

Za razliku od Sandersa koji sebe vidi kao 'demokratskog socijalista' Warren je čvrsto uz kapitalizam. No, smatra da slobodno tržište treba stroga pravila kako bi bilo pravedno i predlaže niz konkrentih reformi kojima je zajedničko da ciljaju na razbijanje monopola i oligopola kojima velike američke korporacije dominiraju na nizu vlastitih tržišta.

U međuvremenu, Warren je na izborima 2013. godine postala senatoricom u gornjem domu američkog parlamenta zastupajući saveznu državu Massachusetts, a tu poziciju drži i danas. S rastom njene popularnosti u posljednjih godinu do dvije u američkim korporativnim krugovima polako dolazi i do postepenog jačanja otpora prema političarki koja zagovara neke korjenite promjene u američkoj ekonomskoj politici.

Prije nego što se počela baviti politikom Elizabeth Warren je bila ugledna profesorica trgovačkog i srodnih prava na brojnim američkim sveučilištima, uključujući Harvard i University of Pennsylvania. Warren se u karijeri specijalizirala za stečajno pravo, a prve korake u politici napravila je 1995. kad se angažirala u borbi protiv prijedloga zakona koji je fizičkim građanima ograničavao mogućnosti proglašenja bankrota.

Spomenuta ideja je na tragu generalne politike da bi korporacije danas morale biti puno odgovornije prema društvu. Warren želi da 40 posto članova u nadzornim odborima velikih kompanija budu predstavnici radnika, a predlaže i reformu kojoj je namjera povećanje odgovornosti financijskih korporacija i njihovih direktora koji preuzimaju uzdrmane kompanije s ciljem njihove kasnije preprodaje.

Warren se zdušno zalaže i za smanjivanje ekonomske nejednakosti u američkom društvu. Obećaje uvođenje godišnjeg poreza na bogatstvo od 2 posto na one čija imovina prelazi 50 milijuna dolara, i 3 posto na one čija imovina prelazi milijardu dolara. Uz to, uvela bi i socijalni doprinos od 15 posto na prihode koji prelaze 250 tisuća dolara godišnje kao i dodatnih 7 posto poreza na dobit kompanija višu od 100 milijuna dolara.

Obrazovanje i zdravstvo

Novac prikupljen na taj način potrošila bi kako bi omogućila besplatno studiranje u javnim sveučilištima, besplatno univerzalno zdravstveno osiguranje za djecu, a u tom sektoru Warren zagovara i gašenje američkog privatnog zdravstvenog osiguranja. Tu je i plan za poticanje iskorištavanja obnovljivih energetskih izvora, dok bi se s druge strane našlo postepeno napuštanje nuklearne energije, kao i zabrana procesa hidrauličkog frakturiranja zahvaljujući kojem su SAD u posljednjih nekoliko godina postale vodeći svjetski proizvođač sirove nafte.

Ankete javnog mišljenja pokazuju da usprkos idejama koje bi dio američkog društva mogao prozvati i radikalnim Elizabeth Warren uživa relativno dobru podršku birača. Prisiljeni birati između nje i Trumpa većina američkih građana bi glasala za nju. Analiza koju su proveli američki mediji o političkim preferencijama zaposlenika velikih tehnoloških kompanija pokazala je da usprkos najavama razbijanja monopola Warren ima priličnu podršku čak i tamo. Od zaposlenika Microsofta, Facebooka, Googlea, Amazona, Applea i Netflixa koji su tijekom ove godine uplatili dobrovoljni prilog političkim kandidatima najviše ih se odlučilo za Bernieja Sandersa (između 25 i 30 posto), a odmah nakon njega s udjelom od dvadesetak posto nalazi se Elizabeth Warren.