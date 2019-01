Cvetojević u 'Otvorenom': Zašto bih ja bio direktor i zaposlenik u svojoj firmi?

Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Vlada je odlučila rasteretiti gospodarstvo. S čak 314 mjera poduzetnicima će smanjiti troškove, a umjesto suvišne dokumentacije uvest će digitalizaciju - čime bi poduzetnici i obrtnici trebali godišnje uštedjeti 626 milijuna kuna. O toj temi su u HRT-ovoj emisiji 'Otvoreno' razgovarali ministar gospodarstva Darko Horvat, predsjednik udruge poreznih obveznika Lipa Davor Huić, poduzetnik Saša Cvetojević, direktor tvrtke Tehnix Đuro Horvat i predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika Boris Pleše

Poduzetnik Saša Cvetojević dotaknuo se problema tvrtki s jednim zaposlenim - gdje je jedna osoba istovremeno i direktor, čistač/ica, administrativac, vozač. 'On je sam sebi zaposlenik i direktor. I to je ono protiv čega se mi kao poduzetnici zalažemo - zašto ja moram biti zaposlen u svojoj firmi? To je sukob sam po sebi. Ja ugovor s jedne strane potpisujem kao direktor, a s druge strane kao zaposlenik', rekao je. i on podržava napore Horvatova ministarstva.

Đuro Horvat, direktor tvrtke Tehnix kaže da su Vladine mjere došle u pravi trenutak - na početku poslovne godine. Boris Pleša, predsjednik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika kaže da njegovi kolege moraju postupati po zakonu, odnosno uredbama i ostalim aktima koje donose Vlada i Sabor. Postoji jako malo zakona u kojima službenik ima diskrecijsko pravo odlučivati, nego su dužni postupati po zakonima, rekao je.

Cijelo 'Otvoreno' pogledajte ovdje.