Crobexi porasli, u fokusu poslovni rezultati kompanija

Uz to, ostvareno je oko 740 tisuća eura blok prometa u transakciji s dvije dionice – dionicom Končara 313 tisuća, a povlaštenom Adris grupe 428 tisuća eura.

No, većina sektorskih indeksa je pala, a najviše Crobextransport, za 5,30 posto. Jedino je porastao Crobexturist, za 0,40 posto. Redovni promet iznosio je 15,1 milijun eura, otprilike 400 tisuća više nego u tjednu ranije.

Crobex indeks ojačao je prošloga tjedna 0,50 posto, na 4.474 boda, dok je Crobex10 porastao 0,98 posto, na 2.897 bodova.

U prva tri dana prošloga tjedna Crobexi su pali, no u posljednja dva dana nadoknadili su te gubitke i tjedan zaključili u plusu.

Čini se da su ulagače ohrabrili poslovni rezultati kompanija i banaka, s obzirom da je počela sezona objava financijskih izvješća. Objavili su ih, među ostalim, Podravka, Končar D&ST, Ericsson Nikola Tesla, Zagrebačka banka, HPB, AD Plastik...

Najveći promet, više od 7 milijuna eura, ostvaren je prošloga tjedna dionicom Končara, pri čemu joj je cijena porasla 0,8 posto, na 1.024 eura.

S prometom od 1,5 milijuna eura slijedila je povlaštena dionica Adrisa, a cijena joj je skočila gotovo 4 posto, na 105 eura.

Promet veći od milijun eura ostvaren je i dionicom AD Plastika, a cijena joj je potonula više od 10,6 posto, na 26,90 eura, pa je bila i najveća tjedna gubitnica među likvidnijima.

Oštro je, 5,6 posto, pala i cijena dionice Ing-Grada, uz promet od oko 435 tisuća eura.

Među najveće dobitnice među likvidnijima uvrstile su se dionice Auto Hrvatske, s rastom cijene za 7,8 posto, Valamar Riviere, za 3,3 posto, i povlaštena dionica Končara D&ST, za 2,6 posto.

Na ZSE se prošloga tjedna trgovalo s ukupno 53 dionice, pri čemu je cijena njih 21 porasla, 23 pala, a devet stagnirala.