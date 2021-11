Crni oblaci nad Europom: Četvrti val korone ubija ekonomski oporavak

Ekonomski oporavak na Starom kontinentu posljednjih dana ponovno je došao pod znak pitanja. Razlog? Naravno, četvrti val koronavirusa koji je već doveo do lockdowna u Austriji i najave djelomičnog zatvaranja u Njemačkoj

Iako je zadnja šoping subota prije zatvaranja - trgovine u Austriji zatvorene su u nedjelju - bila jača od istog dana prije dvije godine, kaže grupa, to neće biti dovoljno za nadoknadu gubitaka koji se očekuju u narednim tjednima.

Claus Vistesen, glavni ekonomist za eurozonu u Pantheon Economicsu, rekao je za The New York Times da, iako je jasno da ograničenja i blokade imaju značajan i neposredan utjecaj na gospodarstvo, manje je vjerojatno da će ograničena i povremena zatvaranja - poput onih koja već postoje u nekim zemljama - dovesti do velikog zastoja u ukupnom rastu.

Rastuća stopa zaraze također će gurnuti zabrinutost zbog inflacije - barem u bliskoj budućnosti - 'malo u pozadinu', rekao je.

Međutim za pojedinačne tvrtke i regije čak i trenutna ograničenja mogu se pokazati razornim.