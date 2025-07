Čovjek koji je Gvardiola pretvorio u komandosa otkrio nam je detalje 'akcije' na Velebitu

No, nije se odazvao na poziv Ministarstva obrane da se priključi dragovoljnom vojnom osposobljavanju u Hrvatskoj vojsci , već je bio dijelom simulacije vojne misije iz igrica u stvarnosti.

Akcija na Velebitu

Buđenje u pola pet ujutro, kratki briefing, transfer konvojem, a zatim i brzim brodicama, probijanje po nepristupačnom terenu te osvajanje položaja, naravno, uz osnovne lekcije preživljavanja i orijentacije u prirodi, spavanje pod otvorenim nebom te spuštanje s planine i pucanje djeluju kao vojna misija. No, čovjek koji je Gvardiola pretvorio u komandosa tvrdi da u ovim nesigurnim vremenima to nije poanta ove misije.

'To je prezentacija igrice u stvarnosti. To je čista igra, snalaženje u prirodi i šetnja. Imate taj dio koji je kao paintball, samo na jednom višem nivou i nema veze s nikakvim sukobima. Ovo je čista igrica. Kakve su igrice, ovo je opušteno i nasmijano. To je paintball, ali ozbiljnije', rekao nam je Krešo Rogoz, direktor i vlasnik turističke agencije Croatia Open Land, koja stoji iza Commando Squada 9.

Riječ je o karlovačkoj turističkoj agenciji koja je osnovana 2014. godine. Prema podacima servisa Poslovna Hrvatska, pretprošle godine su imali prihode od 20.240 eura i dobit od 8998 eura. U proteklih pet godina, najveće su prihode ostvarili 2021. (133.920 eura), a dobit 2020. (16.370 eura). Dosad su poznati po jahačkim turama po Plitvičkim jezerima te ponudi panoramskih letova, ali i drugih oblika adrenalinske zabave.