Cijenu plina određivat će Vlada, građanima triput jeftinije. Što kažu stručnjaci?

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) promijenit će metodologiju za izračun cijene plina za kućanstva. Sadašnja cijena iznosi 41 euro po megavatsatu (MWh) i takva bi trebala ostati do kraja ožujka 2024., zato se građani ne moraju brinuti, kažu stručnjaci. Prema regularnoj metodologiji, cijena bi za iduću plinsku sezonu, od 1. travnja, iznosila 106 eura za megavatsat, što je triput više

Stoga je promjena metodologije ohrabrujuća vijest, smatra energetski analitičar i urednik portala EnergyPress Ivan Brodić , dodajući da bi građani cjenovno trebali biti zaštićeni, no treba pričekati objavu mjera sljedeći tjedan.

Podsjeća na to da je nekoliko ljudi, pa i on sam, upozoravalo da bi se HERA mogla odlučiti na ovaj potez zbog zaštite kućanstava koja su 2022. imala prosječan trošak od 850 eura godišnje za plin . Prema regularnoj metodologiji, taj bi trošak dosegao blizu 2000 eura godišnje za plin. Na taj su potez HERA-u poticali, tvrdi, i da ne bi nastupio val nelikvidnosti distributera.

'Ako bi distributeri nabavljali plin po visokoj veleprodajnoj cijeni, a morali bi ga prodavati po niskoj, dogodio bi se val nelikvidnosti i napuštanja tržišta, što bi imalo negativne učinke na zaposlenost, punjenje državnog proračuna, ali i na HEP, jer bi morao preuzeti njihove korisnike.'

Brodić podsjeća na to da je Vlada obvezala Inu da HEP-u prodaje plin po cijeni od 41 euro za megavatsat. 'To HEP-u daje prostora da ne radi s gubitkom, no kada bi HEP preuzeo baš sve korisnike, postavlja se pitanje bi li imao dovoljno plina po toj cijeni. Dodatno, HEP je prošle godine ostvario gubitke pa se postavlja pitanje - ako ih bude dalje generirao, hoće li ih moći sanirati iz neke rezerve ranijeg dobrog poslovanja', kaže Brodić.

Smatra da je HERA ovim potezom i izmjenom metodologije otvorila mogućnost distributerima da minimiziraju evidentne gubitke u sljedećoj godini dugoročnim ugovorima. 'S druge pak strane, valja dati napomenu da nitko ne može predvidjeti što će biti s cijenom energenata ako dođe do recesije, koje se obveznička tržišta značajnije plaše ovoga tjedna. Ako uronimo dublje u usporavanje, past će potražnja za energentima, pa bi i burzovna cijena mogla padati', upozorava Brodić.

Situacija bolja od očekivanog?

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić podsjeća da je Vlada još prošle godine donijela uredbu prema kojoj će uzimati domaći plin po 41 euro i omogućiti ga kućanstvima kao mjeru pomoći do 2024. godine. 'Metodologija nije narušila uredbu niti je može narušiti. S jedne strane plin se može koristiti za kućanstva i za neprofitne institucije (bolnice, škole…), a oni koji žele mogu odabrati i tržišnu cijenu. Podržavam da se takve odluke donose na duže razdoblje, tako da kućanstva znaju u kojim okolnostima kupuju, da znaju raditi uštede ili ne', kaže nam Pudić.

Navodi da tržišna cijena ne odstupa puno od Vladine odluke – iznosi 46 eura, odnosno pala je ispod 50 eura po megavatsatu, što je, ističe Pudić, 'jako dobro i odrazit će se u budućnosti na potrošače, odnosno na poduzetnike'.