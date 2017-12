Niz procjena i podataka ukazuje na uspješnu ovogodišnju blagdansku sezonu za trgovce, no ankete i istraživanja pokazuju da sve veći dio kolača uzimaju internetski trgovački lanci, a udio kupaca koji odlaze kupovati u dućane, iako su oni i dalje u većini, polako ali sigurno se smanjuje

U usporedbi s prošlom godinom od zemlje do zemlje se većinom očekivao porast prosječne potrošnje od jedan do četiri posto, stoji u objavi Deloittea. Uzimajući u obzir sveukupne rezultate, Europljani u blagdanskoj potrošnji najviše odvajaju za darove (39 % iznosa), nešto manje za hranu te za putovanja (redom 25 % i 24 %), a najmanje za druženje (12 %).

Prema onome što se može vidjeti na londonskim ulicama, a o čemu izvještava dnevnik The Guardian, toga su itekako svjesni trgovci u klasičnim dućanima pa su u tamošnjim trgovinama H&M već ovih dana spremni ponuditi popust od čak 60 %. Druge trgovačke kuće, primjerice Debenhams, Gap, New Look i French Connection, ne zaostaju previše s popustima i do 50 %. Ovakvi potezi možda bi mogli donijeti i ponešto zakašnjelih kupaca, posebno ako se uzme u obzir da potrošači i dalje većinu svoje blagdanske potrošnje obavljaju u klasičnim dućanima, no trend rasta ponude na internetu samo će nastaviti stvarati probleme za tradicionalne trgovce.

To potvrđuje i istraživanje koje je provelo najveće američko trgovačko udruženje National Retail Federation (NRF). Prema njihovoj anketi, po prvi puta u povijesti ove je godine najpopularnija destinacija za blagdansku kupovinu bio internet na kojem je barem dio šopinga planiralo obaviti 59 % američkih potrošača. Na drugom mjestu s 57 % nalazile su se klasične robne kuće, a nakon njih su slijedili diskonti, supermarketi i druge specijalizirane trgovine.

U tom istraživanju, čiji su rezultati objavljeni krajem listopada, NRF je predviđao rast ovogodišnje blagdanske potrošnje u Sjedinjenim Američkim Državama za 3,6 do 4 posto na ukupni iznos od oko 680 milijardi dolara. Po potrošaču to je prosječno iznosilo 967 dolara, a dosad objavljene brojke potvrđuju te procjene. Maloprodaja je u studenom bila šest posto viša nego lani u istom mjesecu, s time da je internetska prodaja porasla 10,5 posto, čime je dodatno potvrđen trend sve veće kupovine preko interneta.

Deloitte je u svojoj anketi naveo i glavne prednosti zbog kojih se potrošači odlučuju na kupovinu online. Najglavniji razlog je to što se cijene mogu vrlo lako usporediti, kao i činjenica da su lako dostupne i ocjene drugih kupaca o određenom proizvodu. Uz to, dodatni poticaj daju i činjenica da je preko interneta dostupna vrlo široka ponuda, kupcima je lako pronaći točno ono što traže i kupljena roba im se dostavlja na kućnu adresu. Za razliku od internetske, glavne prednosti tradicionalnih trgovina koje su naveli kupci su činjenica da je kupljena roba istog trenutka u rukama kupca, profesionalni savjeti kvalificiranih prodavača, kao i bolje usluge nakon kupnje poput popravka ili mogućeg povrata robe.