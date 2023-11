Boro Vujović o cijenama stanova: Doktori i konobari opet ulaze u nekretninski biznis, oprez!

Upitan kad se može očekivati pad cijena nekretnina, Vujović kaže da je tržište u fazi hlađenja i promet nekretninama već pada te će se taj trend preliti i na 2024. 'Cijene više ne bi trebale rasti, no generalno je još prerano za priču o njihovoj korekciji', dodaje.

U Hrvatskoj, kaže Vujović, postoji velik broj ulagača koji kupuju nekretnine kako bi očuvali vrijednost svojeg novca jer su kamate na oročenja u banci bile vrlo niske, no sad se i to mijenja. 'Imali smo veliku potražnju, malu ponudu i relativno malo novogradnje. Zbog nerealno velike potražnje stariji stanovi za adaptaciju postizali su astronomske cijene', pojašnjava.

Najskuplji kvadrat koji je ove godine prodan u Hrvatskoj odnosio se na lokal na Stradunu, a radi se o nevjerojatnih 36.000 eura, no i stan u Opatiji postigao je astronomsku cijenu od 16.000 eura po kvadratu.

U Zagrebu se, kaže, danas kvadrat polovnog stana trži za 2800 eura, a novogradnja za oko 500 eura više, tj. 3200 eura. 'Najskuplji kvadrat u Zagrebu ide i do 16.000 eura na Cvjetnom trgu. Kupcima koji to žele ništa ne predstavlja nekoliko stotina eura viša ili niža cijena po kvadratu', dodaje.

U kontekstu opće inflacije, Vujovića ne čudi cijena kvadrata stana u Zagrebu od 2800 eura, iako je ranije govorio da nikad neće probiti barijeru od 2500 eura.

No ipak, napravio je i distinkciju: 'Rekao sam da kvadrat stana neće koštati više od dvije tone kruha i sad smo tu. Kruh je od 2021. do danas poskupio 50 posto, a stanovi nisu toliko skuplji. Je li to prihvatljivo za prosječnog građana – nije. Ali mi nismo samo hrvatsko tržište, nego tržište EU-a, za čije su pojmove naše cijene niske', kaže.

Nijemci obožavaju hrvatsku obalu

Cijene stanova pumpaju i strani kupci jer su lani napravili 37 posto prometa. Najveći kupci su Nijemci, Austrijanci i Slovenci, no zbog loših gospodarskih pokazatelja u Njemačkoj i prijeteće recesije već se vidi pad potražnje.