Uprava Brodosplita: Očekujemo jamstva države za nove poslove

Uprava Brodosplita u utorak je izvijestila kako očekuje jamstva Vlade Republike Hrvatske odnosno državna jamstva kako bi se pratilo financiranje novih poslova splitskog brodogradilišta

Međutim, da bi to mogli ostvariti u punom volumenu od Vlade RH odnosno od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), kao državne razvojne i izvozne banke, 'očekujemo podršku u osiguranju jamstava za povrat avansa i po potrebi za kreditna zaduženja kako to ima i naša konkurencija u EU', ističu iz Brodosplita u odgovoru na upit Hine.

Dakle, bez jamstvenog programa (koji ne spada u domenu državnih potpora) od strane države (HBOR-a) i naravno zainteresiranih banaka da kreditima prate potrebe za financiranjem koristeći ta državna jamstva, uz prihvatljiva jamstva samog Brodosplita, nije uopće moguće realizirati ugovaranje velikih brodova. Sve je to poznato i radi se u drugim državama Europske unije, koje su svoje jamstvene programe za financiranje brodogradnje službeno donijele i koje je odobrila Europska komisija, poručuju iz Uprava Brodosplita.

Kako su danas objavili neki mediji, predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak mora u sljedećih 60 dana odlučiti potpisuje li ugovore za gradnju sedam novih kruzera, no 'posao im 'visi' jer se poslovne banke u Hrvatskoj, pogotovo nakon krize u Uljaniku, ne žele izlagati i davati kredite za gradnju'.

'A da bi Brodosplit ušao u te poslove, treba im jamstvo za 80 posto vrijednosti ugovorenog broda. Brodosplit može uložiti 20 posto svojeg novca, jer će to relativno brzo pokriti avansom, no treba mu kvalitetnija financijska pratnja do predaje brodova jer tek tada kupac isplaćuje posao. Stoga Brodosplit prebacuje lopticu Vladi tražeći da ona osigura ova jamstva, izgledno putem državnog HBOR-a', piše današnji Večernji list.

Upitan za eventualna jamstva brodogradnji ministar financija Zdravko Marić podsjetio je danas da više od dva odnosno tri desetljeća imamo problematiku brodogradnje.

'Znate i sami kako smo reagirali u slučaju vezano uz Uljanik, lani smo dali zadnju subvenciju iz samog proračuna i tada smo okarakterizirali da se nadamo da je to bilo završno. Međutim, evidentno je da je problematika brodogradilišta i dalje na stolu, tako da ćemo se i s problematikom Uljanika, odnosno Brodosplita i svih ostalih morati i dalje nastaviti baviti. Jer svi su prošli daleki put restrukturiranja i u konačnici država je izašla iz njih i u najvećem dijelu oni su pod upravljanjem privatnih igrača. Međutim, evidentno je da određeni iskoraci koji su napravljeni možda neće biti u potpunosti dovoljni' rekao je Marić, dodajući da će preko resornog ministarstva pratiti razvoj te problematike.