Bez njih Zračna luka Split ne bi imala svoj najimpresivniji detalj, sin Grgur je YouTube zvijezda, a sve je pokrenuo otac Kruno kad je izgubio posao vozača

Drvena konstrukcija na svodu lani otvorenog novog terminala Zračne luke Split zasigurno je njegov najimpresivniji dio. Čini se kao da impozantne grede u valovima plešu iznad glava putnika. Malo je poznato kako ih je montirao, a dobrim dijelom i izradio, mali obiteljski obrt KG Mont iz Svete Nedelje. Vodi ga 58 - godišnji Kruno Gabrek uz pomoć djece – sinova Grgura (32) i Gustava (25) te kćerke Margarete. Grgur je uz to YouTube zvijezda čiji kanal, na kojem prezentira svoje stolarske projekte, prati gotovo 200 tisuća ljudi

Prijevozništvom se Kruno bavio do izbijanja rata kada je prodao kamion. S novcima je kupio nešto alata i u obiteljskoj garaži krenuo popravljati male strojeve , uglavnom motorne pile i motokultivatore.

'Radio sam to do sredine 90-ih. Posao je s vremenom opadao. Kako je došao plin sve se manje išlo s motornom pilom u šumu. Ljudi su napustili i obradu zemlje. Nije bilo dobro… a onda sam igrom slučaja došao do strojeva za obradu drveta. Vlasnik obrta čiji su strojevi bili umro je. Nitko ga nije imao naslijediti pa sam ih kupio. Planirao sam strojeve osposobiti i prodati, ali nakon probnog rada odlučio sam ih zadržati', priča Kruno.

Prvi posao u drvnoj branši za KG Mont bila je izrada ambalaže za Ericsson Nikolu Teslu. Jedno vrijeme činilo se sve idealno. Narudžbe su samo rasle. Međutim, napretkom tehnologije nekadašnje telefonske centrale, za koje je trebala čitava zgrada i gomila uređaja, postojale su sve manje i sofisticiranije. Posljedično smanjila se i potreba Ericssona za drvenim sanducima Gabrekovih.

'Nanovo sam se zapitao u kojem smjeru ići', govori Kruno.