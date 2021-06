Benčić 'udarila' po Lovriću: Vi dobivate 18.000 kuna za mjesto savjetnika kojeg nitko ne želi. On joj uzvratio: Svoju besramnost ste potvrdili nabacivanjem blata!

U Otvorenom HRT-a tema je financijska situacija Grada Zagreba. Gosti emisije su Davor Filipović, glavni tajnik zagrebačkog HDZ-a, Renato Petek, izabrani neovisni zastupnik u Skupštini, Ivica Lovrić, izabrani zastupnik Stranke rada i solidarnosti u Skupštini, Igor Peternel, član Domovinskog pokreta i blizak Škorin suradnik te Sandra Benčić, zastupnica platforme Možemo!

'Zaključili smo da se rebalansom stvari mogu dovesti u red, nadamo se već do kraja godine. Što se tiče Holdinga, i društava u vlasništvu Grada, tu je situacija složenija. Holding će trebati duži period racionalizacije i stabilizacije financija. Financije nisu bajne, ali nisu nerješive i neće se prelijevati na leđa građana', rekla je Benačić.

Ivica Lovrić na to je rekao kako mu je drago čuti da se problemi neće lomiti na leđima građana.

'Stanje je sukladno i primjereno vremenu u kojem živimo. Godinu dana je prošlo od potresa, isto tako, suočeni smo s covid-krizom i naravno da je to ostavilo posljedice, ne samo na Zagreb, nego i na cijeli svijet. Sukladno tome, stanje je dobro i zadovoljavajuće. Nema razloga širiti paniku', rekao je Lovrić.

Benčić mu je odgovorila kako je Zagreb napravio 1,3 milijarde kuna minusa 2019. prije pandemije i potresa.

'Minus koji je iskazan za 2020. godinu oko180 milijuna kuna, međutim uvidom smo vidjeli da to nije točan podatak. Također, tu je i kredit HBOR-a u iznosu oko 300 milijuna kuna i tu je pozajmica vlade, tzv. covid-pozajmica u iznosu nešto većem od 400 milijuna kuna. Najveći dio minusa je nastao zbog lošeg gospodarenja. Neki podaci u frapantni, ured gradonačelnika je godišnje trošio ponekad i milijune kuna, na rezano cvijeće i svijeće', izjavila je Benčić.

Na to joj je replicirao Lovrić kako se treba vratiti u 2015. kada je poreznim rasterećenjem Vlade proračun Zagreba do 2019. izgubio 5,1 milijardu kuna

'To vi znate jako dobro, ali volite zaobilaziti istinu, pa krenete negdje od sredine. Da nije bilo pandemije i potresa, dug bi se sanirao', naglasio je Lovrić.

Davor Filipović iz HDZ se složio kako stanje gradskih financija nije dobro.

'Na to sam upozorio još prošle godine. Ukupni prihodi kontinuirano su rasli godinama. U 2019. rashodi koji se odnose na zaposlene bili su veći od tri milijarde kuna. Nepohodno je staviti te rashode pod kontrolu. Upozoravao sam na visoke kamate koje grad plaća za neke kredite od 6,5% i 6,8% i treba ih brzo refinancirati. Imovinom se nije upravljalo efikasno jer grad ima gotovo 5000 stanova i gotovo 2000 poslovnih prostora, rashodi su bili 393 milijuna kuna veći od prihoda', rekao je Filipović.

Renato Petek, izabrani nezavisni zastupnik u Skupštini grada Zagreba, smatra da je Holding održiv ako se restrukturira i ako se neće isplaćivati nepotrebno novac za vanjske usluge koje mogu obaviti gradske tvrtke.

'Mnoge stvari koje treba napraviti rekao je i sada gospodin Filipović, i o tome je govorio i ranije u skupštini ali je poslije toga digao ruku za daljnje zaduženje, novi proračun i daljnje dubioze. Drago mi je da je to sad uvidio i vjerujem da ćemo dobiti i njegovu potporu za dobre odluke, dobro gospodarenje imovinom, racionalizaciju troškova', rekao je Petek.

Naveo je primjer gospodarenja otpada.

'Zagreba za glomazni otpada plaća skoro 1800 kuna. Grad Samobor plaća tri puta manje isti uslugu istom poduzetniku. Za šest mjeseci, gospodine Lovrić mogla su se izgraditi 2 vrtića jer je novac otišao nepotrebno iz grada jer je natječaj napravljen samo za jednu zajednicu ponuditelja i mogli su staviti cijenu koju su htjeli. Za istu uslugu Samobor je postigao 3 puta manju cijenu. To je jedan primjer kako se može uštedjeti desetke milijuna kuna', objasnio je Petek.

Lovrić je Peteku rekao kako su izbori prošli.

'Što ćete vi napraviti? Dobili ste vlast? Kako ćete riješiti odvoz glomaznog otpada u Zagrebu? Nemojte pričati što nije bilo dobro, prošla je kampanja. Godinama ste govorili netočno', uzvratio je Lovrić.

Petek mu je potom odgovorio kako će se to napraviti sukladno zakonu.

'Kroz nekoliko mjeseci kad završe novi natječaji vidjet ćete cijenu, a koliko su sada. Novi natječaji bit će kad ugovori završe. Namjestili ste natječaj za dvije vrste otpada', rekao je Petek.

Reagirao je Lovrić: Ništa ja nisam namjestio. Tu se u raspravu umiješala i Benčić.

'Gospodine Lovrić, ja sam tek kad sam ušla u politiku upoznala ljude bez srama', rekla je.

Lovrić joj upada u riječ. 'Vi na sebe mislite?', uzvratio je Lovrić.

'To da vi postavljate pitanja budućem zastupniku skupštine koja još nije konstituirana o tome kako će izvršna vlast određeno pitanje riješiti nakon što ste desetljećima u toj izvršnoj vlasti? Vi dobivate 18.000 kuna neto za mjesto savjetnika kojeg nitko tamo ne želi. Dali ste ostavku na mjesto pročelnika da bi bili savjetnik. Pa recite kako ćete to riješiti. Građeni vas plaćaju 35.000 kuna bruto, kako ćete riješiti problem glomaznog otpada?', upitala je Benčić Lovrića.

'Ja znam kako to riješiti. Neću odgovarati vama, a ako će me gradonačelnik pitati sasvim sigurno ću mu dati odgovor. Svoju besramnost ste potvrdili nabacivanjem blata. Ja vas i Peteka pitam kako ćete to riješiti kao izvršna vlast, stalno govorite što nije dobro. Vas isto plaćaju građani da lažete i difamirate', rekao je Lovrić.

'Koristite mogućnost koju vam je zakon dao da radite ništa i da imate plaću 18.000 kuna', rekla mu je Benčić.

'Ja radim 34 godine u ovom gradu, radim savjesno i radim puno više nego što ćete vi ikada raditi', uzvratio je Lovrić.